"KRSNA SLAVA NIJE ORGIJA!" Brenu urnisali zbog velikog slavlja!

Veliki broj ljudi proslavio je Svetog arhangela Mihaila, u narodu poznatijeg kao Aranđelovdan, a među njima je bila i porodica Živojinović.

Izvor: ATA / Antonio Ahel

U domu Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića okupio se veliki broj prijatelja i kolega kako bi obilježili njihovu krsnu slavu Aranđelovdan. Društvene mreže bile su preplavljene fotografijama iz njihove vile na Bežanijskoj kosi, a veliku pažnju izazvao je dolazak srpskog patrijarha Porfirija koji je došao prije ostalih gostiju.

Tom prilikom je domaćinima čestitao praznik i krsnu slavu, a zatim je blagoslovio i bogatu slavsku trpezu, na kojoj su se, po običaju, našli razni specijaliteti, a među njima i čuvene Brenine sarme i ruska salata. Viktor Živojinović iskoristio je priliku i fotografisao se sa patrijarhom. Čim je poglavar Srpske pravoslavne crkve napustio njihov dom, počele su da dolaze brojne Brenine kolege i porodične prijatelji, te je krenula prava fešta.

Živojinovići su u sali u kojoj već tradicionalno slave slavu stavili i ozvučenje, a došlo je i nekoliko muzičara. Od poznatih na slavlje kod Brene i Bobe bili su i sin Filip, Aco Pejović, Sanja Đorđević s ćerkom, Melina, supruga Harisa Džinovića, Žika Jakšić, Saša Milošević Mare, Mlađan Dinkić, Marko Mišković, Goran Karić i Ivana Mišković Karić. Najveću pažnju privukao je dolazak selektora fudbalera Srbije Dragana Stojkovića Piksija sa suprugom Snežanom, ali i posebno piće, vrijedno 1.000 evra, koje su donijeli na poklon Bobi i Breni.

Sudeći po snimcima sa Instagrama, kod Živojinovića je ove godine na slavi bilo veselije nego ikada. Gosti su se poprilično opustili, pa su se neki od njih latili i mikrofona. Atmosferu je do usijanja dovela upravo domaćica slave Brena, koja je otpjevala nekoliko svojih pjesama. Novčanice i bakšiš letjeli su na sve strane, pa se u jednom momentu na harmonici našlo i nekoliko hiljada evra. Nakon Brene, mikrofona se latio i Aco Pejović, a pred kraj večeri pojavila se i Aleksandra Prijović, koja je takođe otpjevala nekoliko pjesama, a najveći haos je nastao uz stihove hita "Psiho".

Viktor je u jednom momentu i zaplesao s majkom pred gostima, a iskoristio je i priliku da se javno zahvali Piksiju što je, poslije 24 godine, uspio da srpsku reprezentaciju odvede na Evropsko prvenstvo. Brena mu je kasnije i zapjevala na uvce "Recite mu da ga volim".

Ovi snimci i fotografije izazvali su buru na društvenim mrežama, a mnogi su komentarisali i prozivali Živojinoviće da se krsna slava ne slavi na ovaj način. Ovim povodom se oglasio i sveštenik Slavko Jocić iz Eparhije šumadijske, koji je iznio stav crkve o ovom pitanju.

"Krsna slava nije orgija, kad već moram tako da se izrazim. Slava je nešto što smo dobili od predaka i prenosi se s koljena na koljeno. Proslava svetitelja koji je zaštitnik te porodice treba da bude jedna mala liturgija na kojoj se prinose hljeb i vino, to je Hristos, koji je na Tajnoj večeri prelomio hljeb i dao ga svojim svetim apostolima. Tako i mi kao domaćini vršimo malu službu. Slava se proslavlja u tišini, s toplinom i poštovanjem prema svetitelju. Da ne shvati neko drugačije, to je slobodna volja kod ljudi, ali treba ih upućivati i govoriti im šta je slava, pa ko god to bio, pa čak i ako su u pitanju javne ličnosti. Slava nije veselje uz muziku. To se proslavlja sa ljubavlju, toplinom... Ono što crkva upućuje jeste da se lomi hljeb, tj. slavski kolač, i pije vino, da se sa duhovnošću proslavlja i da svi gosti koji dolaze poštuju domaćina. U staro vrijeme čak nisu dolazili ni kumovi, samo neke komšije, ali to je sve skromno. Ona se mora obilježiti dostojanstveno, nikakve terevenke... Da ne bude "presiječe kolač na ribu", a sprema mrsnu hranu. Na slavu se ne ide da se ruča, već da se obilježi svetitelj s domaćinom", poručio je protojerej-stavrofor za "Kurir".