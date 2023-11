"Teško je biti glumac u Americi": Glumila sa Lauševićem i Dženifer Lopez, pa postala profesorka

Glumica Mirjana Joković glumi u seriji "Poziv"

Glumicu Mirjanu Jokovićgledali smo u serijama "Sivi dom" i "Zaboravljeni", ostvarenjima "Mala", "Stršljen", "Bure baruta"... nakon čega se 1993. godine preselila u Ameriku, gde sada radi kao profesorka glume u Los Anđelesu.

Sada je gledamo u glavnoj ulozi u seriji "Poziv" u kojoj glumi inspektorku Anicu.

"Upoznala sam jednu ženu koja je inspektorka i koja živi život kao moja junakinja. U razgovoru s njom sam shvatila do koje mere su to ozbiljni i snažni karakteri koji žive dvostruki život. Imala sam i pripreme i s oružjem. Na kraju, kada je sve bilo gotovo, htjela sam da i ona bude zadovoljna kako sam donijela tu rolu", rekla je Mirjana Joković i otkrila kako je došlo do toga da predaje glumu na prestižnom univerzitetu u Americi.

"Zaljubila sam se u novu profesiju, a to je predavanje i edukacija. Majka mi je bila profesorka književnosti i znala sam da ću se jednog dana baviti profesorskim radom, ali nisam ni slutila da će mi biti toliko zanimljivo. Sada jednako volim i predavanje i glumu. Prirodno se dogodilo da postanem profesor. Kada sam otišla u Ameriku upisala sam Kalifornijski institut umjetnosti. To je prestižna škola koju je napravio čuveni Volt Dizni. U njoj postoji pet smjerova - film, pozorište, balet, animacija i muzika. Kada sam diplomirala, poslije nekoliko godina se ukazala prilika da predajem na katedri za film i tako je i bilo. Na odsjeku za muziku predaje naš čuveni profesor Miroslav Tadić".

Mirjana otkriva i kako je biti profesor u Americi, ali i koliko je strancu teško da postane glumac u Americi.

"Lijepo je ko voli da predaje. Svjedok ste nečijeg rasta i vidite da neko upija znanje i ljubav koje mu pružate. Ako, na primjer, živite u Los Anđelesu i tražite isključivo posao glumca i idete na kastinge, mnogo je komplikovano i teško. Razlog je taj što ima mnogo glumaca i projekata i to su procedure i velika odricanja koja iscrpe ljude. Mnogi ljudi na kraju odustanu".

Mirjana Joković je pre 20 godina bila deo romantične komedije"Sobarica sa Menhetna" u kojoj su glavne uloge igrali Dženifer Lopez i Rejf Fajns.

"Bilo je veoma zanimljivo. Imala sam malu ulogu, ali je bilo interesantno biti deo jedne takve produkcije i sistema na visokom nivou".

