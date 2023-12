Goran Bare o Aleksandri Prijović: Nisam čuo za nju, ali svaka joj čast

Frontmen benda Majke Goran Bare poželio srpskoj pjevačici "još deset puta toliko Arena"

Pjevačica Aleksandra Prijović napravila je pometnju u regionu - koncerti u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu su bili među najposjećenijim, a na posljednjim nastupima u Hrvatskoj na bini su joj društvo pravili kolege i koleginice iz Srbije i Hrvatske.

Uz Priju su Hrvati slušali i Acu Pejovića, Teu Tairović, Lepu Brenu, Jelenu Rozgu... a u publici su se našle i rijaliti zvijezde koje su dva puta dolazile na koncert, odnosno "ljepotice" koje su napravile pometnju tek poslije koncerta.

Sada je za hrvatski sajt Glazba.hr, u jednom dijelu velikog intervjua, svoje mišljenje o Aleksandri Prijović izneo i pevač Majki Goran Bare.

"Nisam čuo za dotičnu umjetnicu, ali ako je rasprodala pet puta po, šta ja znam, dvadeset hiljada ljudi – svaka joj čast! Ja joj želim da još barem šest, ma želim joj da još za deset puta više obori svoj sopstveni rekord kao što Jusein Bolt obara sopstvene rekorde. A pustimo pjesme sad, pjesme su vjerovatno jako popularne čim je mogla toliko puta rasprodati dvorančugu od dvadeset i pet hiljada ljudi. Svaka joj čast!.

Hrvatski pjevač je tokom pandemije korona virusa ispričao je da se našao na rubu siromaštva budući da su mu bili otkazani svi nastupi i tražio je bilo kakav posao, ali mu se niko nije javio.

U javnosti i je često ranije govorio o svojim problemima i porocima, otkrio je da je bio zavisnik od narkotika i da je njegova prva supruga Mirjana preminula je od predoziranja heroinom prije 26 godina.

Iako je svašta doživio tokom svoje bogate karijere duge skoro 40 godina, gubitak supruge s kojom je bio tek dvije godine u braku najveći mu je i najbolniji udarac koji mu je život zadao. Nakon toga je, kaže, doživio nervni slom.

"Žalim najviše za ženom. Ja sam tada doživio nervni slom. Probudio sam se pored nje, ali ona nije spavala, nego je bila mrtva kraj mene i to me je tako skršilo da ne možeš izaći iz kreveta. Ne zanima te ni dijete, ni roditelji, i najviše bi volio da te nema. Kad sam to osjetio, doktori su mi rekli da bolujem od manične depresije i onda dobiješ brdo tableta", ispričao je Bare u intervjuu za TV Una i rekao kako je samo tog dana, pre intervjua, popio 27 tableta.

Njegov sin, iz braka koji se tragično završio, danas ima 27 godina i redovno se čuju, ali nisu bliski. Sin mu je završio dva fakulteta i na njega je ponosan. A što se tiče društvenog života, rekao je da više nema nijednog prijatelja ni prijateljicu, jer su svi umrli.

