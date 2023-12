Njegova smrt je i dalje misterija: Pjevač preminuo prije 22 GODINE, komšije i dalje čuvaju NJEGOV KOFER

Pjevač Rođa Raičević (45), iznenada je preminuo 7. oktobra 2001. godine, a svojevremeno je važio za miljenika publike, čiji je ljubavni život intrigirao javnost jednako kao i srceparajuće pjesme koje je pjevao.

Pjevač koji je bio jako popularan devedesetih, ostavio je iza sebe hitove za pamćenje, a otišao je prerano. Smrt Rođe Raičevića je i dan danas misterija, a o njegovom životu se ne zna mnogo.



Samim tim, malo kome je poznato da je godinama bio ludo zaljubljen u koleginicu, Bubu Miranović. Ona je jednom prilikom pričala o njemu u jednoj emisiji. "Družili smo se na početku njegove karijere. Otišla sam za Toronto i putevi su nam se tad razišli. Bio je divan kolega. Ozbiljan, a opet zabavan u društvu. Volim njegovu boju glasa. Obavezno naručim neku njegovu pjesmu kad sjedim u kafani. Na taj način ga se setim", navela je pjevačicu svojevremeno.

Rođa je preminuo 7. oktobra 2001. godine, u četrdeset petoj godini, u svom stanu u Beogradu, a iako to nikada nije službeno potvrđeno govorilo se da je preminuo od prekomerne doze kokaina. Priča koja godinama kruži, a koja je vezana za pjevačevu smrt, jeste da stanari zgrade u kojoj je Rođa preminuo vjeruju da na četvrtom spratu stoji njegov kofer, po koji ni dan danas niko nije došao, a oni ga ne diraju i ne otvaraju.

"Taj kofer godinama stoji tu. Kažu da je Rođin. Niko još nije došao po njega, a mi ga ne diramo", ispričala je jednom prilikom za medije komšinica pokojnog pevača.

O njemu je svojevremeno govorio i njegov prijatelj Marinko Nikolić. "Rođa je bio divan čovek i umetnička duša. Njega su proglasili za narkomana. Koliko ja znam on je jedno 5-6 puta uzeo belo. Jeste Rođa par puta uzeo kokain ali heroin nije. Na heroinu nije bio sto posto. A ta njegova misteriozna smrt… Da je otišao kod doktora na vrijeme", ispričao je Nikolić.

Jedna od priča koje su ostale iza Rođe jeste i priča o nestaloj svesci sa neobjavljenim pjesmama pokojnog pjevača. Te pjesme su navodno bile zapisane u svesci koju je posle Rođine smrti bespravno prisvojio njegov tadašnji prijatelj i kasnije, zahvaljujući tome, od sebe napravio veliko ime širom regiona. Jedna od onih koji su upućeni u tu priču je i Biljana Vujović, tekstopisac brojnih hitova, koja je poznavala Raičevića.

"Mnogi su upućeni u tu priču. Čula sam da je posle Rođine smrti svesku uzeo njegov prijatelj i kolega s kojim je on bio blizak. U prvi mah sam sumnjala da je to tačno, ali kasnije sam se uvjerila da u tome ima istine. Vrlo brzo, tada jedva poznati pevač počinje da snima albume na kojima su sve bile hit pjesme. On postaje vrlo poznat i cijenjen. Karijeru je izgradio na Rođinim pjesmama za koje ljudi veruju da je on sam pisao i krivo mi je što se to nikada neće saznati. Ne mogu da kažem njegovo ime, ne želim da imam problem. Ipak je sve ostalo na rekla-kazala", ispričala je Vujovićeva za pre nekoliko godina.

