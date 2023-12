Majka Ele Dvornik u Instagram lajvu progovorila o razvodu kćerke i otkrila detalje

Izvor: Instagram / elladvornik

Udovica hrvatskog muzičara Dina Dvornika i majka influenserke Ele Dvornik Danijela, oglasila se na svom Instagram storiju gdje je u lajvu s pratiocima govorila o muško-ženskim odnosima u braku i dotakla se i razvoda o kojoj nedjeljama unazad bruje hrvatski mediji.

Danijelina ćerka Ela razvodi se od britanca Pirsa s kojim je dobila dvije ćerke, a tamošnji mediji prenose da joj je "tražio polovnu kuće", odnosno "ispraznio sve zajedničke račune". Danijela je pratiocima otkrila da je kćerki rekla da se ne udaje, ali i da je ona sada dobro.

"Džabe sam ja to govorila svojoj kćerki: 'to ti ne treba, možeš imati djecu, ne moraš se udavati'. Imala sam osjećaj da to neće dugoročno funkcionisati i to se tako pokazalo, ali šta ćeš, zna ona da sam ja u pravu", rekla je Danijela, a potom navela da je roditeljima najteže kada gledaju djecu kako prave greške.

Izvor: Instagram/danijeladvornik

"Kao roditelju je najteže gledati kada djeca prave greške, a ti znaš da oni griješe. Ali to je u skladu s njihovim godinama i bolje da se dogodi prije nego kasnije. Moja kćerka je morala naučiti na onaj najteži način, ali to je tako, svi imamo svoju školu. Jedino što možemo je biti podrška iz prikrajka, ne okretati leđa djeci u takvim stvarima".

Danijela je otkrila i kako se Ela nosi sa situacijom kroz koju prolazi:

"Ela je okej. Mislim da joj je trebalo dosta dugo da u svojoj glavi to sve psihički podnese. Nije joj lako. Ne svađaju se oni, ali dok jedan želi miran proces – drugi opstruira, ali riješiće se to… Treba ovladati tim emocijama da bi mogao biti objektivniji u tome svemu. Neko do toga dođe prije, neko kasnije".

Vidi opis GOVORILA SAM JOJ DA SE NE UDAJE! Majka Ele Dvornik progovorila o razvodu - "Bolje prije nego kasnije!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/EllaDvornik Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/EllaDvornik Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/EllaDvornik Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/EllaDvornik Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/EllaDvornik Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/EllaDvornik Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/EllaDvornik Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/EllaDvornik Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/EllaDvornik Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/EllaDvornik Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/EllaDvornik Br. slika: 11 11 / 11

(MONDO, Zagreb.info)