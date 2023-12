Komšije raskrinkale ANDRIJU KUZMANOVIĆA: U tajnosti dobio sina, ima svoj kafić...

Komšije su rado govorile o glumcu Andriji Kuzmanoviću, o kojem imaju samo riječi hvale.

Nakon što se saznalo da je Andrija Kuzmanović dobio sina Ignjata, nema ko se nije zainteresovao za privatni život proslavljenog srpskog glumca.



Kako ja Andrija Kuzmanović bio štur i u izjavama kada je reč o njegovoj intimi, javnost je ostala uskraćena za mnoštvo informacija o njemu. Ipak, glumčev komšiluk rado je otkrio njegove "tajne". Susjedi ga vole, na spomen njegovog imena, razvuku osmijeh, a hvale i njegovu mamu.

"Njegova mama je jedna divna žena pa ni on nije mogao da ispadne drugačije. Izuzetno je vaspitan, malo djeluje šašavo kao da ne zna da li je došao ili pošao, ali to je ono što ga odvaja od drugih. Čestitali smo mu što je dobio sina, ma ni mi nismo znali da ima devojku i da je trudna. Ne znam ni sada ko je ona, možda sam ih i viđao zajedno ali da nisam znao. Njega sam vidio kako vozi malog u kolicima, ali je tada bio sam", kaže susjed Duško.

Djevojke na klupici obližnjeg parkića kažu da vole dobru “trač partiju” pa im je bilo zanimljivo što je Andrija uspio da sakrije da mu je djevojka trudna.

"To je pošlo za rukom i Milošu Timotijeviću, ali ajde on više živi u Portugalu ali Andriji se divimo. Nema razloga to da krije, ali eto uspjelo mu je iako smo ih mi praktično viđali zajedno u šetnji. Doista, nisu se držali za ruke pa niko ne bi ni pomislio da poslije toga ona nije bila sa stomakom. Mislim da je olakšavajuća okolnost bila ta što je ona dobar dio trudnoće provela na moru. Djeluje fino, lijep su par. Čule smo da su bili bliski prijatelji, to je možda garancija uspjeha", smatraju one.

O Andrji je govorio i jeda stariji gospodin:

"Andrija je divno dijete, kažem dijete jer on jeste u duši dete. On se prosto igra života, uvijek je nasmijan. Često djeluje zbunjeno, ali je šarmantan. Da vidite auto koji vozi, možda je sada kupio drugi kada ima dijete, ali taj u kojem sam ga ja viđao, ne daj ti Bože. Ne znam kako je taj auto uopšte prošao tehnički pregled", kroz osmijeh priča ovaj komšija i dodaje:

"Ali to govori o njegovoj skromnosti, tako je vaspitan, majka mu je divna žena. Neće nikada proći pored vas, a da vam se ne javi. Da vas ne pozdravi, otvori vrata ili ponese teret ako ga vuče neka baka. Vrlo je saradljiv i drago mi je što je postao otac, mislim da je divan otac. Čujem ga kada tepa bebi ili ga izvede u šetnju, mada to mnogo češće radi mama."

Momak u obližnjem lokalu, gde je ranije često dolazio Kuzmanović kaže da Andrija sada ima svoj kafić.

"Andrija je otvorio svoj kafić i stalno je tamo. Ako nije u pozorištu ili na snimanjima, stalno je iza šanka kafića. Jurca non stop, čak i sa predstava dođe u kafić, pa ostane do zatvaranja i onda ujutru dugo spava. Ne znam kolika mu je zarada od toga, ali svakako je to više njegova ljubav nego što mu je biznis. On voli to “blejanje” u kafićima, pa eto sada ima svoj. Veliki je zaljubljenik u muzku, pa pažljivo bira šta pušta u kafiću", kaže Luka.

