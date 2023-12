ŠOK PRED NOVU GODINU: Milica Dabović ponovo s bivšim dečkom

Košarkašica Milica Dabović otputovala "u toplije krajeve" kod bivšeg dečka

Košarkašica Milica Dabović raskinula je u septembru vezu sa kumom Darka Lazića, Milanom Cvetkovićem s kojim je skoro svakodnevno objavljivala slike i snimke na društvenim mrežama.

Milica je proteklog ljeta uživala sa Milanom u Las Vegasu, da bi samo par mjeseci kasnije objavila da su raskinuli. Uslijedilo je i brisanje zajedničkih slika na Instagramu, ali i brutalna poruka u kojoj otkriva da je razlog raskida porok.

!Kolika p***a moraš biti da dozvoliš da ti alkohol posisa svu pamet ovog svijeta... Da te nema danima, da pljuneš na ljubav. Da zgaziš na ženu koja te voljela. Kaže - mangup. Ne, klošar prijatelju, klošar", napisala je Milica nakon raskida.

Sada je potvrdila da je došlo do pomirenja i da putuje kod njega.

"Moj partner me čeka u Americi, odoh, ćao, prijatno. Odoh u toplije krajeve. Do pomirenja je došlo, očekivalo se, vidjećemo, tek sad idem tamo da vidim šta se promijenilo. Ne pričam više o tome, mirna sam, stabilna, to je najvažnije".

