"REKAO SAM PREVIŠE!" Glumac objasnio kako je došlo do ZAHLAĐENJA ODNOSA sa Harijem

Dominik Vest koji je igrao kralja Čarlsa u posljednje dvije sezone popularne serije "Kruna", otkrio zašto je narušen odnos sa princem Harijem.

Izvor: shutterstock/Tinseltown/B. Lenoir

Po svemu sudeći, brbljivost se može pripisati kao glavni uzrok što se glumac Dominik Vest udaljio od nekadašnjeg prijatelja, princa Harija. Dominik, koji je igrao ulogu kralja Čarlsa u popularnoj seriji "Kruna" u posljednjim sezonama, otkrio je da već neko vrijeme nije pričao sa princem.

"Ne, mi nekako...ne" odgovorio je na pitanje da li i dalje ima Harijev broj. "Rekao sam previše na jednoj konferenciji, i poslije toga se nismo čuli", priznao je glumac. "Mislim da su nas pitali kako smo proslavili kada smo stigli tamo, a ja sam vjerovatno rekao malo više nego što je trebalo!"

Izvor: Shutterstock/DFree

Govoreći o proslavi, Vest je zasigurno mislio na zajedničku ekspediciju na Antarktik, na koju je išao upravo sa Harijem 2013. godine. Prema "Deadline", on je govorio na konferenciji 2014. i spomenuo "kraljevski toalet" koji je upotrijebio, a koji je bio napravljen za Harija. "Sjedeći tamo, gledajući u prelijep predio, mislio sam - ovo je kraljevska wc šolja, u svakom smislu!"

"Nisam se čuo dugo sa njim. Mi jesmo išli na Južni pol zajedno sa puno ranjenih vojnika, tako da sam ga upoznao poprilično dobro." rekao je on 2022. za ET. Vest je dodao da nije tražio savjete od princa kada je dobio ulogu njegovog oca, sa kojim on inače ima turbulentan odnos posljednjih godina. "Mislio sam da nije uljudno da ga zovem i tražim za savjet."

Hari je priznao da je pogledao seriju koja govori o njegovoj porodici, ali je otkrio da provjerava sve činjenice u epizodama.

