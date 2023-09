Da li je Princ Hari doživio je još jedno KRALJEVSKO OMALOVAŽAVANJE? "Beskućanik u rodnoj zemlji!"

Princ Hari će ubuduće morati da najavi svaku posjetu, jer mu je uskraćena soba u zamku Vindzor!

Izvor: Profimedia

Vojvoda od Saseksa (39) stigao je u London na dodjelu "Well Child" nagrada, i tom prilikom je pitao da li može da odsjedne u zamku Vindzor, dok je njegov otac, kralj Čarls bio u Balmoralu, obilježavajuži godišnjicu smrti kraljice Elizabete.

Vjeruje se da je Hari želio da odsedne u Vindzoru, kako bi mogao da posjeti kraljičin grob tokom svog boravka, narednog dana, prenosi DailyMail. Međutim, njegov zahtjev je bio odbijen, iz razloga što "nijedna soba nije bila slobodna u tako kratkom roku". Vjeruje se da je Bakingemska palata rekla vojvodi da će ubuduće morati da se najavi, ukoliko želi da vidi svog oca tokom posjete. Nije jasno da li je kralj Čarls znao za ovu prepisku palate i Harija.

Takođe mu je ponuđeno da sa svojim ocem odsjedne u Balmoralu, tokom obilježavanja smrti kraljice Elizabete 7.septembra, ali je on to odbio uz izgovor da ima "gust raspored". Umjesto toga, on je odsjeo u hotelu,i obilježio godišnjicu kraljičine smrti samostalno. Ovo je ujedno bio i prvi dolazak nakon što im je oduzeta Frogmor vila, ostavljajući na taj način Hari i Megan bez rezidencije u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Prema pisanju stranih medija, Hari bi trebalo da se vrati u Englesku u januaru, te da će mu biti dozvoljeno da odsjedne na imanju Vindzor, samo pod uslovom da to bude blagovremeno najavljeno.

(MONDO)