Otac Megan Markl progovorio o odnosima sa kćerkom: Nju nije vidio 5 godina, unuke NIKAD, a evo šta kaže o princu Hariju

Progovorio otac Megan Markl o njoj, princu Hariju i njihovoj deci.

Otac Megan Markl, Tomas Markl, dao je novi intervju u kom je kritikovao kćerku jer ga nije upoznala sa unucima.

Princ Hari i Megan Markl imaju dvoje djece, četvorogodišnjeg Arčija i dvogodišnju Lilibet, a Tomas (79) ih nikada nije upoznao. Kaže da je kćerku posljednji put vidio prije pet godina, kada je ležao u bolničkoj postelji.

"Srce mi je slomljeno, i užasno sam uznemiren. Okrutno je uskratiti djedi da vidi unuke. U Kaliforniji zapravo mogu da podnesem tužbu protiv njih, ali ne želim to da uradim. Ja nisam zao čovek", rekao je on za "Good morning Britain".

"Otac sam pun ljubavi i nema izgovora za ovakav tretman. Megan je živjela sa mnom u djetinjstvu, nisam mogao da naslutim u kakvu će se ženu pretvoriti. Ona nije osoba koju sam poznavao kao svoju kćerku", rekao je Tomas Markl.



Upitan da li misli da je princ Hari kriv za promene ponašanja njegove kćerke, Markl je dao zanimljiv odgovor.

"Ona ima više uticaja na Harija, nego on na nju. Ja ću je voljeti zauvijek ali tražim da me kontaktira i da mi da vidim djecu. Ljudi provedu u zatvoru pet godina, koliko se mi nismo vidjeli. A ja nisam uradio ništa pogrešno", rekao je on, a potom sebe uporedio sa kraljem Čarlsom.

"Ni on ništa nije pogriješio, a nema pristup djeci," rekao je Tomas.

