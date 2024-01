"SEKUND NEĆU DA ĆUTIM!" Prija prizala sve o odnosu sa Filipom i svađama iza zatvorenih vrata

Aleksandra Prijović otkrila je sve o odnosu sa suprugom Filipom Živojinovićem.

Izvor: ATA images

Aleksandra Prijović prethodnu 2023. godinu nigurno neće zaboraviti. Mlada pjevačica je postigla nevjerovatan uspjeh u karijeri i postala jedna od najtraženijih estradnih zvijezdi na Balkanu. Krcate beogradske i zagrebačke Arene, prepun Čair, svakodnevni nastupi i privatna veselja... navodno su joj donijeli zaradu od 10 miliona evra!

Tokom cijelog tog perioda i velike turneje "Od istoka do zapada", velika podrška joj je bio suprug Filip Živojinović koji učestvuje i u stvaranju njenih hit numera, ali i zbog kog je prekinula jedan nastup. Prija je na najradosniji praznik odgovarala i na radosna pitanja, a jedno od njih je gdje se sa Filipom ljubila do svitanja, na šta je Aleksandra kao iz topa odgovorila: "U Majamiju".

Aleksandra Prijović kaže da obožava taj grad i da je upravo tu Filip Živojinović i vjerio - "Da, sjedili smo na plaži i na plaži me i vjerio. Toliko volim taj grad, valjda zato što smo te prve zajedničke trenutke proveli tamo. Kad smo krenuli da se zabavljamo, ja sam otišla i nekako mi je to tako ostalo u sjećenju. Uvijek kada idemo, ja se sjetim toga koliko je, jer naravno, mislim, danas je takođe lijepo, ali to nekako, kada smo se upoznali, kada smo te krenuli sa zabavom, uvijek se ljudi najviše, najradije sjećaju tih trenutaka", prisjetila se Aleksandra, a na pitanje da li se nećkala kada je Filip zaprosio odgovorila je:

"Nisam se nećkala. Šokirala sam se, nisam očekivala. Mada mi je bio sumnjiv, rekao ma nema šanse, sad će baš... Na plaži, sjedili smo na peškiru. Bilo je jako lijepo, jako emotivno i pili smo koktele, pa smo zvali naše porodice, onda su svi plakali, naravno. Ko šta radi, mi plačemo".

Iako je od tog momenta prošlo već nekoliko godina, Aleksandra ga se rado sjeća, a nema ni razloga da bude drugačije s obzirom na to da na pitanje kako se slažu u svakodnevnom životu, oko djeteta i nekih osnovnih stvari, kao i ko prvi kaže izvini, odgovara sa osmijehom:

"Ne, tu smo isti, na primjer, isti smo i po pitanju da kada smo ljuti, nas to podjednako drži. A, isto tako, nekako krenemo normalno, pričamo kao, ništa se nije desilo. Sve je okej. Ali mi nemamo, mi zaista nemamo ne znam ni ja koje svađe.Mene, na primjer, mene najviše nerviraju neke gluposti. Na primjer, što neće da spusti roletne do kraja, ja ne mogu da spavam ako nije skroz mrak i onda se iznerviram i odem u drugu sobu. Kažem, eto, sad podigni roletne i spavaj. Ili klima, to nam je najveći problem od prvog dana. Meni je hladno, ja ne mogu da podnesem, a on stavi na 19. I njemu nikada dovoljno hladno, meni nikada dovoljno toplo i tu smo u problemu", otkrila je pjevačica.

Aleksandrin suprug Filip piše pjesme, ali kaže da se još uvijek nije dogodilo da je napisao neku za koju je rekla da joj se ne sviđa - "To me nikada niko nije pitao, i sa njim mi se to nikada nije desilo. Napisao je on dosta pjesama i ja imam, pa sigurno kada je on u pitanju deset pjesama već kod kuće, ali da mi se neka ne sviđa ja bih rekla iskreno sve. Samo iskreno. A koja je poenta da ga lažem", rekla je otvoreno Aleksandra i na pitanje da li je od onih žena koje odmah saopštavaju da postoji problem ili od onih koje ćute godinama poručila:

"Ne, ja ne ćutim. Možda ovako izgledam mirno, za mene je televizija mjesto gdje zaista treba biti odmjeren, to je moje mišljenje, ali ja uvijek pričam ono što mislim zaista. Svakako da nisam toliko baš mirna, ja sam više malo živac, to jest Filip nije uopšte, a ja jesam i ako me nešto nervira, ako postoji neki problem on je taj koji može da ćuti, a ja sam ta koja će reći iste sekunde da mi nešto smeta. Neću sačekati. Sekund neću bukvalno sačekati. Odmah moram da kažem".

(Blic/MONDO)