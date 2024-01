Harmonikaš otkrio koju pjesmu Đoković uvijek naručuje

Poznati harmonikaš Petar Marić jednom prilikom je otkrio detalje druženja s Novakom Đokovićem.

Izvor: TV Prva/YouTube/Australian Open TV/Screenshot

Najbolji teniser svijeta, Novak Đoković poznat je po tome da svaki veliki uspjeh voli da proslavi uz prijatelje i dobru muziku, te snimci iz ne tako čestih provoda uvijek preplave društvene mreže. Novak je pravi veseljak i s njim je atmosfera uvijek na vrhuncu, a s obzirom da uživa u muzici onda i bira samo najbolje.

Harmonikaš Petar Marić je sastavni dio svakog slavlja porodice Đoković, pa sa velikim osmijehom na licu otkriva koje numere Nole najradije voli da poručuje na proslavama.

"'Pozdravi je, pozdravi' mnogo voli. Voli dosta Miroslava Ilića, Tomu Zdravkovića, sve te naše prave srpske pjesme, što je sve poteklo iz njegove porodice i tradicije koju gaje", rekao je Petar koji se prisetio i jednog druženja s Noletom kada ga je teniser oduševio.

"To je jedini trenutak u mom životu gdje sam sebe uštinuo i proveravao da li sanjam. Sjedio sam i pričao sa nim par sati. Iznenadio me je najviše kad krenuo sam u hotel i on se ponudio da me lično odveze do hotela. Toliko je velik, ima veliko srce i toliko je normalna osoba i uživa da vidi da je nekome nešto lijepo učinio", otkrio je Petar koji je u jednom intervjuu ispričao i kako je započelo njihovo prijateljstvo.

"Moram to da ispričam ispočetka! Kao jako mali sa sedam-osam godina dolazio sam na slavu kod mog kuma. Tamo je bio otac Novaka Đokvića Srđan i njegova majka Dijana i oni su mene primjetili. Kako sam ja rastao i postao veliko ime u sveijtu jedne godine su odlučili da me pozovu na vjenčanje Bojana, Novakovog strica. Sprijateljili smo baš lijepo i naše druženje traje od tada, sedam-osam godina. Sada nijedno njegovo slavlje ne može da prođe bez mene", rekao je ponosno Marić.

Izvor: TV Prva/screenshot

(Republika/MONDO/A.K.)