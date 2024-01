"Prvi muž joj se ubio": Stojine komšije ispričale nepoznate detalje iz pjevačicinog života

Komšije iz rodnog sela Stoje Novaković, otkrile su bolnu prošlost poznate pjevačice.

Popularna folkerka Stojanka Novaković Stoja, uspela je da se proslavi svojim specifičnim glasom, i kako mještani sela Perlez kažu, darom od Boga. Koliko joj je bilo teško da prolazi kroz nesreće koje su je zadesile zna samo ona, jer kako su komšije otkrile "muž joj se ubio, a bila je i teška sirotinja".

Stoja danas živi u Perlezu, a komšije i sugrađani, za emisiju "Metar moga sela" pričaju o tome kakva je pjevačica, i kako je uspjela da se izbori sa problemima koje je imala. Prva komšinica ima samo reči hvale za folkerku: "Ona je kuma moje sestre i super je. Fina je komšinica, što se toga tiče mogu vam reći kulturna je, nije napadna. Nikome ne smeta. Kupila je kuću i u Rijeci, ide sada tamo-vamo, inače i muž joj je predivan. Igor je izmišljen, jedan fin, kulturan čovjek. Razumiju se, stvarno."

Komšinica kaže i da je pjevačica živjela veoma skromno u djetinjstvu. "Bila je jako teška sirotinja, ali je jako lijepa, fina, kulturna pametna, nikada nije prošla da se ne javi." Na pitanje da li se promijenila od kada je postala popularna kaže: "Znaš kako, kada je neko siromah, slabo se i poznaje. Znala sam, teško je živjela, onda se mlada udala, brak nije baš tako bio, onda se ona probijala, eto, pjesma je održala. Sreća, imala je dar od Boga, koji je stvarno podigao i nju i njene roditelje i brata. Sve je ona pomagala, daleko od toga da nije, stvarno."

Iako sada sve deluje bajkovito, život folkerke su obeležili tragični trenuci. Sve situacije Stoja je uspela da prebrodi zahvaljujući muzici i radu, ali i svom partneru Igoru. "On je nju, ja mislim, u svemu motivisao. On je jedan divan čovek" kaže prva Stojina komšinica, i dodaje: "Imala je težak period sa tim bivšim mužem, on se ubio."

Stoja je u braku, u koji je ušla veoma mlada, dobila i sina. "Nije više ni imala dece, sve je to uticalo", kaže komšinica i dodaje: "S kim ne jedeš ne znaš tačno pravu istinu, ali verovatno da je sve to uticalo."

"Od supruga, prvog muža i tu je kuću održavala, sredila je i kada se sin oženio, on je tu stanovao, tu je stvorio i dvoje djece, međutim, mlad se oženio, naivan, tu se raziđu, ona je kupila snaji stan. Mislim stvarno jeste, što se toga tiče... Njemu je kupila stan, a tu je kuću prodala", kaže komšinica za pomenutu emisiju i nastavlja: "Stvarno se borila, svim silama i uspjela je. Sada je i baka, ima dvoje unučadi jako fine, veliki su već. Mislim da Milica ima 18 godina, a ovaj mali je nešto malo mlađi."

Sebi i svojoj porodici, Stoja je takođe napravila kuću u kojoj je nekada živjela sa roditeljima. "Ona je tu napravila montažnu kuću, poslije je tu dovela i roditelje da budu sa njom. Međutim, eto i oni su mladi umrli. Bila je baš vezana za njih. Samo njih dvoje djece je bilo, i ona zna kako su živjeli, kako su sve prošli, i onda je željela sve da im ugodi i uspjela je, stvarno je uspela bez obzira na sve", priča komšinica popularne folkerke.

Stoja je u Perlezu išla u osnovnu školu, a ako je suditi po riječima komšinice dalje se nije školovala. "Ona nije čak ni školu završila, ali je stvarno postigla sve. Hvala bogu to je dar od boga koji je ona mogla da iskoristi", kaže prva Stojina komšinica i dodaje: "Dobra je kao čovjek, ima dobru dušu. Pedantna je jako, možete da vidite kuću, to je sve pod konac, puno cvijeća, puno trave, to je sve pedantno stvarno." Riječi hvale su se samo nizale pa je mještanka Perleza rekla i: "Super je žena stvarno, svaka čast, ja volim nju. Ona je dobra, nije nadmena, ne gleda nas sa visoke noge pošto se uzdigla, ima više nego svi mi." O tome da i Stoja pomaže ljudima u selu komšinica kaže: "Da ono što ona ne nosi, nije to ništa pohabano, ali poklanja svima."

Uprkos uspjehu koji je postigla i novcu koji je zaradila, Stojanka Novaković Stoja odlučila je da živi u svom rodnom mjestu u kom je napravila montažnu kuću.

