Kolin Farel neprepoznatljiv U NOVOJ ULOZI: Važi za holivudskog top frajera, sada ga unakazili maskom

Kolin Farel važi za jednog od glavnih zavodnika u Holivudu, a na fotkama sa snimanja nove serije, glumac ne liči na sebe!

Kada su se pojavile slike sa snimanja serije "The Batman spin-off The Penguin in New York City", svi su ostali u šoku izgledom holivudskog macana Kolina Farela.