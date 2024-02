Zašto je odbila 5.000 evra ZA JEDNU OBJAVU? Konstrakta - "To je uvredljivo za ljude koji rade cijeli mjesec"

Ana Đurić Konstrakta otkrila je zašto je odbila da uzme 5.000 evra za jednu objavu na društvenim mrežama.

Izvor: Youtube/RTS Oko - Zvanični kanal

Radio-televizija Srbije odabrala je 28 kompozicija koje će se takmičiti na festivalu "Pjesma za Evroviziju 2024", na kojem će biti izabran predstavnik Srbije na "Pjesmi Evrovizije" u Malmeu u maju. Jedna od učesnica je i Ana Đurić Konstrakta koja je Srbiju već predstavljala na "Pjesmi Evrovizije 2022".

Konstrakta se priprema za nov PZE, a na društvenim mrežama kruži dio jednog njenog intervjua u kom je otkrila na šta nikada ne bi mogla da pristane iz etičkih razloga.

Ona je nedavno gostovala u podkastu "100 minuta buke", gdje je govorila da joj je odlazak na najveće muzičko takmičenje u Evropi promijenio život u svakom smislu, posebno u materijalnom, ali i otkrila šta nikada nije pristala da radi za pare.

Ana je konačno uspjela da monetizuje rad na muzičkoj sceni dug dvije decenije, ali je onda ispričala zašto za neke stvari jednostavno "nema stomak", te zašto je nekoliko puta odbila veoma primamljive ponude da reklamira određene proizvode.

"Nije mi okej. Nije mi okej. Okej, naplatiću ja svoj lik i djelo, u redu, ajde. Ali zašto bih ja za jedan post uzela 5.000 evra za ono... Znaš meni je to uvredljivo za ljude koji sjede mjesec dana od devet do pet, i rade neki odgovoran posao, ja to znaš, stvarno mi je to nešto… ne želim da učestvujem u tome", rekla je Ana.

(MONDO)