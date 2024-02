Megan i Hari napravili novi skandal: Nisu više dio kraljevske porodice, a putuju na visokoj nozi

Pojavile su se prve slike Megan Markl i princa Harija po njihovom dolasku u Kanadu, gdje su stigli iz Montesita u Kaliforniji.

Izvor: Derek Shook, Flightrisk / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Poznati par putuje privatnim avionom, ima na raspolaganju ogroman komfor, i dok kruže priče da Hari i Megan ostaju bez izvora prihoda pa da im je novi sajt mogućnost da zarade - reklo bi se da zarade još novca, prve slike iz Vankuvera dokaz su da im novca ne nedostaje. Uostalom, oni na raspolaganju imaju mogućnosti nedostupne velikom broju ljudi. Da li žele da budu još bogatiji... to je druga stvar.

Princ Hari doputovao je u Kanadu u sasvim ležernom stilu. Slike pristižu dok ne jenjava skandal zbog pokretanja njihovog novog sajta. Ono što je sporno, jeste činjenica da se tamo predstavljaju sa titulama vojvotkinja i vojvoda od Saseksa, kao i to što koriste kraljevski grb u komercijalne svrhe, što mnogi u Britaniji osuđuju pa čak i pozivaju kralja Čarlsa III da im oduzme titule, jednom zauvijek. Izvor blizak paru rekao je da se ne radi o komercijalizaciji i da su zvanja neosporna.

Megan Markl i princ Hari stigli su u Grad od stakla nešto poslije 12 sati po pacifičkom vremenu nakon dvosatnog leta iz Santa Barbare, sa aerodroma najbližeg njihovom domu u Montesitu. Avion je ostao u Vankuveru 39 minuta prije nego što je ponovno poletio za Viktoriju gdje je sletio u 12 i 47 h. Skok do ostrva Vankuver trajao je 15 minuta i prešla se time udaljenost od samo 34 nautičke milje.

Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Megan i Hari doputovali su u Vankuver privatnim avionom, koji troši plin kako bi započeli trodnevnu posjetu vezanu za promociju Invictus Games 2025. On je pokrovitelj ovog takmičenja i osnivač, i ima naznaka da će se u maju vratiti u Britaniju zbog obilježavanja 10 godina događaja. Boravli su na ovom mjestu nakon Megzita, u januaru 2020. a onda su se usljed pandemije kovida preselili u Kaliforniju. Princ Hari koji je izazvao lavinu kritika i zbog biografije na sajtu, bio je pre nedjelju dana u Londonu gdje se sreo sa ocem kraljem Čarlsom koji boluje od raka. Vratio se u SAD poslije samo 24 sata.

Insajderi tvrde da bi prihvatio i susret sa bratom Vilijamom, ali da princ od Velsa to nije imao u planu odnosno da je koncentrisan na dužnosti i brigu o Kejt Midlton koja se oporavlja u Vindzoru nakon operacije abdomena (16. januara). Princeza će se vratiti obavezama poslije Uskrsa. Hari je nije posetio tokom boravka u domovini.

Izvor: Derek Shook, Flightrisk / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Hari je ubrzo nakon dolaska u Ameriku otišao na dodelu NFL nagrada u Las Vegasu. The Daily Mirror piše da se Hari i Megan nisu konsultovali sa predstavnicima Firme prije nego što su pokrenuli sajt, a The Sun navodi da se Hari suočio sa tvrdnjama da je grb na toj stranici zastario, jer je on prošle godine postao sin monarha.

Venac grba ima pet šiljaka za unuka kralja, dok bi sin monarha trebalo da koristi onaj sa tri takva detalja. Kako Daily mail piše, postoji mogućnost da dvor dozvoli poznatom paru da nastavi sa sajtom takvim kakav jeste, odnosno da neće doći do zabrane.

(Žena Blic/MONDO)