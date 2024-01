ZBOG OVOGA JE KRALJICA BILA BIJESNA NA NJIH! Hari i Megan su joj zbog LAŽI zagorčali posljednje dane

Novi detalji odnosa pokojne britanske kraljice Elizabete Druge, Megan Markl i princa Harija, su isplivali na vidjelo.

Kraljica Elizabeta II je navodno bila bijesna zbog tvrdnji Harija i Megan da je dala "zeleno svjetlo" kako bi Saseksovi nazvali svoju ćerku Lilibet, po njenom nadimku iz djetinjstva. Par je naveo da su dobili kraljičin blagoslov prije ove odluke, a sada novi izvori tvrde da to nije istina.

U nadolazaćoj biografiji "Charles III: New King. New Court. The Inside Story", kraljevski pomoćnik iznio je da je pokojna kraljica bila "bijesna kakvu je nikada do tada nije vidio", nakon što su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa javno izjavili da su dobili odobrenje da koriste njen nadimak iz djetinjstva za svoje drugo dijete, navodi DailyMail.

Ovo otkriće dolazi dvije godine nakon što je insajder iz palate rekao za BBC, da kraljica, koja je preminula u septembru 2022. nikada nije upitana za mišljenje o Lilibetinom imenu, prije njenog rođenja u junu 2021. Međutim, kraljevski izvori su potvrdili za Page Six da je Hari (39) nazvao i razgovarao sa bakom nakon što se Megan porodila u Americi. Iako je drugi dobro upućeni izvor dodao: "Vjerovatno je to bio poziv da jave da je stigla i da planiraju da je nazovu tako. To nije nešto što će bilo ko odbiti, ali sumnjam da su pitali za odobrenje - više su je informisali", navodi se.

Kada je djevojčica rođena, Saseksovi su srećne vijesti saopštili objavom: "Ona je više nego što smo mogli da zamislimo, i osjećamo zahvalnost za ljubav i molitve koje smo osjetili širom svijeta," a zatim su dodali, "Lili je nazvana po svojoj prabaki, Njenom Visočanstvu Kraljici, čiji je porodični nadimak Lilibet. Njeno srednje ime, Dajana, je odabrano u sjećanje na njenu pokojnu baku, princezu od Velsa". Palata je pak u svom stilu objavila vijest o najnovijoj prinovi, ne spomenuvši ime: "Kraljica, princ od Velsa i vojvotkinja od Kornvela, vojvoda i vojvotinja od Kembridža su obaviješteni i oduševljeni viješću o rođenju ćerke vojvode i vojvotkinje od Saseksa", stajalo tada je u zvaničnom saopštenju.

