NIJE VIŠE MOGAO DA ĆUTI: Keba jasno stavio do znanja kakvo mišljenje ima o Severini

Keba komentarom u Zvezdama Granda otkrio kakvo mišljenje ima o Severini nakon što se razvela od njegovog sina.

Nedavno je nastala opšta polemika u žiriju "Zvezda Granda" kada je Saša Popović otkrio da ga je takmičarka Antonia Čerkez pozvala prije emisije kako bi se sa njim konsultovala oko izbora pjesama.

Kako je Popović naveo, Antonija je željela da pjeva numeru od Severine, bivše snajke Dragana Kojića Kebe koji se umiješao u ovu raspravu i otkrio da li ima problem da sluša njene pjesme.

"Antonija me je prije neki dan zvala i pitala me je 'Sale, da li da predložim Bosancu da pjevam neku Severininu pjesmu?', a ja sam joj onda rekao 'Nipošto ovaj krug, nemoj, Keba je u žiriju, samo gledaj da izbjegneš to. I evo bio sam u pravu, šest glasova je tu", rekao je Popović.

Nakon toga oglasio se i Keba, koji je pohvalio takmičarku, ali i njen izbor pjesme, dok je ova reakcija iznenadila sve gledaoce, ali i članove žirija. On je pomenuo Severinu, pa iznenadio sve pričom o bivšoj snajki.

"Antonija, sviđa mi se prije svega izbor pjesama, naravno da nemam ništa protiv ni da si pjevala pjesmu od Severine, nikakav problem. Bravo, svaka ti čast", rekao je Keba, čime je jasno svima stavio do znanja da nema nikakav problem sa bivšom Igora Kojića. Par je bio u braku šest godina, a odluku da se raziđu objavili su 2021. što je iznenadilo cjelokupnu javnost.

