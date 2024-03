PREMINUO SLAVNI OSKAROVAC! Ostaće upamćen po filmu "Kraljev govor"

Oskarom nagrađen scenarista Dejvid Sidler, preminuo je u 86. godini, potvrdio je njegov menadžer.

Scenarista Dejvid Sidler, najpoznatiji po osvajanju Oskara za scenario filma "Kraljev govor", umro je u 86. godini, objavio je u danas BBC. Sidlerov menadžer Džef Agasi potvrdio je za BBC da je scenarista preminuo u subotu. "Dejvid je bio na mjestu koje je volio najviše na svijetu, Novom Zelandu, radeći ono što mu je davalo najveći mir, a to je pecanje", rekao je Agasi.

Scenarista rođen u Londonu donio je na veliki ekran istinitu priču o tome kako je britanski kralj Džordž VI savladao svoju govornu manu, sa Kolinom Firtom u glavnoj ulozi.

Uz Oscara osvojio je i dvije BAFTA nagrade

Sidler, koji je i sam mucao, posvetio je svog Oskara 2011. godine "svim mucavcima u svijetu". Film "Kraljev govor" osvojio je četiri Oskara te godine, a jedan je pripao i glumcu Kolinu Firtu za glavnu ulogu.

Sidler je u februaru 2011. osvojio dvije nagrade BAFTA, a iste godine u septembru dobio je nagradu Humanitas za svoj rad.

"Pisao sam o sebi", rekao je Sidler u intervjuu za BBC te godine. Sidler je stigao u Holivud sa četrdeset godina, a prvi film za koji je radio scenario je "Tucker: The Man and His Dream" za Frensisa Forda Kopolu.

