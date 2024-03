Glumac otkrio kakvu ženu traži: Ne treba mi idealna, ali želim da bude lijepa i fina

Milan Vasić otkrio je kakvu ženu bi volio pored sebe, ali i istakao da su njegovi roditelji digli ruke od njegove ženidbe.

Izvor: Instagram/milanvasic_official

Glumac MilanVasić (45) posljednjih nekoliko godina u nekoliko navrata našao se u žiži interesovanja medija zbog tema koje nisu glumačkog tipa. Govorio je o Kosovu i Metohiji, upoznavanju i druženju sa Novakom Đokovićem, a zatim i poručio da bi "zabranio Jovanu Jeremić".

Vasić važi za jednog od najpoželjnijih neženja sa javne scene, a nedavno je priznao da još uvek nije našao pravu. Milan je otkrio da bi volio da ima porodicu i suprugu, ali da ništa ne sili, i da je sve prepustio Bogu.

"Ako je Bog rekao da to bude, biće, ako ne... Ja bih volio da se oženim i da imam djecu, ali ne mogu ja sad na silu. Drugari mi kažu pravi dijete, pa kako da pravim dijete, pa nije kao napraviš dijete i to je to. Dijete se pravi iz ljubavi. Danas brak i ne postoji više. Sve je u povjerenju", rekao je on u emisiji "Exkluziv NIGHT" i dodao: "Kad sam mogao da se oženim nisam htio, a kad hoću ne mogu".

Izvor: MONDO/V. Sukdolak

Glumac je jednom prilikom otkrio kakvu ženu bi volio da ima: "Ne treba meni idealna djevojka jer znam da idealno ne postoji. Želim da moja buduća polovina bude fino dijete, vaspitano, da ima zdrave roditelje, da je imala djetinjstvo i da bude lijepa. Da umije da se smije, da voli da sluša kada neko pjeva i da je pozitivna. Ne bi trebalo da ima silikone, već da bude prirodna. Upravo onakva osoba koja ne pretjeruje kada su u pitanju vještačke stvari".

Priznao je i da mu se pripadnice ljepšeg pola udvaraju - "Uvijek ima toga da mi prilaze djevojke i da žele da se fotografišu sa mnom. Ne mogu da kažem da me ne muvaju, ali svakako žele da ostvarimo neki kontakt. Neke dobacuju u prolazu, neke su smjelije, pa mi dobace direktno, ali to sve mora da bude u granicama pristojnog", istakao je glumac koji je jednom prilikom pokazao kako izgleda njegova kuća na Kosovu.



Roditelji su ga često pitali kada će stati na ludi kamen, ali su s vremenom "digli ruke", kako je Vasić ispričao svojevremeno - "Govorili su mi moji roditelji i pitali: 'Kada ćeš da se oženiš više, šta čekaš?!'. Ali kako su godine prolazile, nekako su prestali više da pričaju. Digli su ruke od moje ženidbe, tako da im to više nije na umu, pa su prestali da pitaju i razmišljaju o tome".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:01 Poznati glumac Milan Vasić posetio je KIM kao znak podrške Srbima Izvor: Kurir TV Izvor: Kurir TV

