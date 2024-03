GLAMUROZNE SVADBE, A ONDA PAPIRI ZA RAZVOD: Ovi brakovi sportista i slavnih dama raspali su se na paramparčad!

Ovo su brakovi poznatih koji nisu opstali, a mnogi su im predviđali blistavu budućnost. Na početku ove godine već su nas iznenadili razvodi Harisa i Meline Džinović kao i Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosić.

Veze sportista sa glumicama i pjevačicama na domaćoj javnoj sceni uvijek su izazivale mnogo pažnje, a kada dođe do kraha ljubavi i razvoda postanu glavna tema domaćih medija.

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić

Kao bomba odjeknula je vijest da se glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić razvode nakon sedam godina braka. Kako navodi izvor Kurira blizak porodici, Teodosić više nije mogao da toleriše stil života svoje supruge i nekontrolisano trošenje novca, te je riješio da stavi tačku na brak. Jelisaveta i Miloš Teodosić vjenčali su se prije sedam godina 2017. godine i u naizgled sklandom braku dobili dvoje djece, sina i kćerku.

Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović

Pjevačica Nataša Bekvalac bila je u braku sa bivšim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem, a u braku su dobili kćerku Hanu. Pjevačica i vaterpolista jedno drugome na vječnu ljubav zakleli su se 2006. u crkvi Svetog Nikolaja u Sremskim Karlovcima. Ceremoniji su prisustvovali njihovi najbliži prijatelji, kumovi i članovi porodice, a kako bi im zajednički život bio ljepši i plodonosniji mladence su po izlasku iz crkve zvanice obasule bijelim laticama ruža. Nataša je ponijela Valentino vjenčanicu vrijednu 20.000. Par se poslije šest godina razveo, a Danilo je već nekoliko godina uživa sa odbojkašicom Majom Ognjenović, dok se Nataša još dva puta udavala i razvodila.

Ana Kolić i Nikola Rađen

Pjevačica Ana Kokić bila je u braku sa vaterpolistom Nikolom Rađenom s kojim ima dvije kćerke. Par se vjenčao 2008. godine, a razveo poslije deset godina ljubavi. "Ovim putem želimo da vas obavijestimo da smo poslije deset godina braka odlučili da se sporazumno razvedemo. Zajedno smo donijeli odluku da stavimo tačku na naš brak. U ovom, za nas, delikatnom trenutku molimo vas da imate razumijevanja za našu privatnost i privatnost naše djece. Mi ćemo, nakon svega, ostati u dobrim odnosima i zajednički vaspitati naše kćerke. O našim karijerama ćemo vas, kao i do sada, obavještavati i biti otvoreni za saradnju", dali su zajedničko saopštenje za javnost.

Pjevačica se nije ponovo udala, dok se Rađen oženio 2022. godine.

Slavica Ćukteraš i Vladimir Avramov

Slavica Ćukteraš razvela se krajem 2019. godine od fudbalera Vlade Avramova poslije tri godine braka. Ona je sa njim 2016. dobila kćerku Viktoriju, zbog koje su odlučili da ostanu u dobrim odnosima i da potpišu sporazumni razvod braka. Iako se činilo da je njihov razvod prošao glatko, prošle godine se desio skandal kada je pjevačica prijavila policiji bivšeg supruga za uznemiravanje. Slavica Ćukteraš prijavila je 21. juna svog bivšeg supruga Vladimira Avramova zbog navodnih prijetnji. Nekoliko dana nakon toga Avramov je saslušan u policiji. Sam se javio u pratnji advokata, dostavio dokaze i takođe podnio krivičnu prijavu protiv supruge.

Severina i Igor Kojić

Pjevačica Severina bila je u braku sa bivšim fudbalerom Igorom Kojićem, a sporazumno ih je razveo sud u Zagrebu. Njih dvoje su crkveni brak sklopili u Istri davne 2015. godine, nakon čega su napravili i svadbeno slavlje u Beogradu, a razveli su se prije tri godine.

"Igor je bio divan partner, podrška i oslonac u teškom razdoblju mog života i želim mu svu sreću svijeta. Znam da sam javna osoba, ali nisam javna vreća za mlaćenje. Svaki rastanak je težak i molim medije da se suzdrže od pisanja gluposti i neprovjerenih tračeva. Meni moj život ne možete pokvariti, a svoj još imate šansu popraviti", potvrdila je hrvatska pjevačica za hrvatske medije.

Katarina Sotirović i Aleksandar Rašić

Pjevačica Katarina Sotirović bila je u braku sa bivšim košarkašem Aleksandrom Rašićem, razveli su se prije četiri godine. Par je, prije nego što su i zvanično potpisali papire, svoju ljubav čak dva puta pokušao da spase. "Da se on pitao, nikada se ne bismo razveli", govorila je tada. Ipak, njoj se činilo da njih dvoje nisu tim, ali je odabrala da svakako ostanu prijatelji . Krah bračne zajednice obično ostavi traga na porodice partnera, a razvod Katarine Sotirović i Aleksandra Rašića imao je za posljedicu podršku, ljubav i razumijevanje.

Lidija Vukićević i Mitar Mrkela

Glumica Lidija Vukićević bila je u braku sa bivšim fudbalerom Mitrom Mrkelom, a par ima dva sina. Njih dvoje nikada nije eksponirao svoj privatni život. Par se vjenčao 1991. godine, a bračna sreća potrajala je devet godina. Tačku na brak stavili su 2000. godine. Glumica važi za veoma izazovnu i poželjnu damu, a od bivšeg supruga se, kako je svojevremeno ispričala, rastala kada je među njima nestalo strasti. Priznala je tom prilikom i da su je prijatelji nagovarali da ostane u braku zbog novca, ali da ona o tome nije ni razmišljala.

Mitar Mrkela nakon braka sa Lidijom započeo je vezu sa atraktivnom Olgicom, sa kojom je 2013. godine dobio sina Dušana, dok se glumica nije ponovo udavala.

Goga Sekulić i Uroš Domanović

Pjevačica Goga Sekulić 2022. godine je stavila tačku na brak sa Urošem Domanovićem, inače svjetskog prvaka u brazilskom džiu džicuu.

"Uroš i ja smo bili šest godina u braku. Dogovorili smo se prije nekih šest, sedam mjeseci da se rastanemo, s obzirom na to da je takva situacija bila da smo jednostavno dijete i ja morali iz nekih određenih, nama poznatih razloga da budemo u Beogradu, on je morao da ostane u Cirihu... Niti je njemu tamo bilo lako da bude sam, niti meni da budem sama sa djetetom. Hvala puno mojim roditeljima koji su kao svake bake i deke uskočili i pomogli mi, ali prosto ja kada sam sama sa djetetom i nešto radim, a još te neko provjerava, uvijek kažem na daljinski kada se prave neke tenzije, dobra sam ja, dobar je i on, bitno je da smo dobri roditelji. Dogovor kuću gradi, bolje da zbog djeteta ostanemo prijatelji, da naše dijete raste u nekoj zdravoj atmosferi" pričala je pjevačica u emisiji "Magazin In".

