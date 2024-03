OVO JE PRSTEN ZA RAZVOD, DIJAMANTE NE VRAĆAM! Emili otkrila šta je uradila nakon prevare muža!

Emili Ratajkovski našla je način kako da i dalje nosi vjerenički prsten i dijamante nakon razvoda.

Svi znamo za vjerenički prsten, ali, da li ste nekada čuli za prsten za razvod? Emili Ratajkovski, postala je veoma kreativna nakon kraha braka. Prije par godina niko nije mogao da povjeruje da se svjetski poznata manekenka poslije četiri godine braka razvodi, jer su u javnosti djelovali kao veoma skladan par. Uzrok je, kako su tada pisali mediji, njegovo višestruko nevjerstvo.

"On je serijski prevarant. Odvratan je, kao pas je", rekao je tada izvor za strane medije, a mnogi su bili u nevjerici da je muškarac spreman da vara jednu od najs**sipilijih žena na svijetu. Ona je sada riješila da od dijamanata koje je dobila tokom vjeridbe napravi nove komade nakita, koje je nazvala "prstenjem za razvod", a kojima slavi novo poglavlje života.

"Prstenje predstavlja moju ličnu evoluciju", izjavila je za Britanski Vog, i dodala "mislim da žena ne bi trebala da bude lišena svojih dijamanta samo zato što gubi muškarca". Ona je u intervjuu za pomenuti magazin objasnila, da je došla na ovu ideju čitajući prijateljičin esej: "Tu je bila priča o prstenu njene bake u obliku zmije, koji je napravljen od kamenja iz njenih brakova. Sviđa mi se ideja da prsten predstavlja mnoge živote koje je žena živjela."

Sebastijan Ber Mekklard i Emili imaju sina Silvestera, na kog je manekenka usmjerila svu pažnju nakon rastanka od supruga. Ona je nakon toga bila u nekoliko veza, a šuškalo se da je imala kratku romansu i sa Bred Pitom, dok su isplivale i fotografije kako ljubi Harija Stajlsa.

Manekenka je u svom podkastu govorila je o ljubavi, vezama, ali i šta je ono što najviže zamjera muškarcima. U čemu je zapravo problem, kako je i sama Emili rekla, uvijek se osjećala kao nezavisna žena, ali i da je upravo to privlačilo muškarce sa kojim se zabavljala.

"To je ono što mrzim sa zabavljanjem... posebno kod muškarca", rekla je Ratajkovski i nastavila. "Oni su na početku okej sa tim, misle da si sposobna. I oni to vole, a onda polako ne znaju šta da rade sa tim osjećanjima i zamjeraju ti", istakla je, i dodala da su u tim momentima počinjali da je "ruše". Osvrnula se na to, da je možda u pitanju strah muškaraca od "moćnih i samostalnih žena", ali i da nije sigurna zbog čega je to tako. "Snaga i moć su povezani sa muškarcima, a kada to žena ima, muškarac ne zna šta dalje da radi", nastavila je ona i dodala da bi najviše željela da on bude bolji u izražavaju svojih emocija i da joj pruži podršku.

