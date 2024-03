Poznati voditelj u zavojima: Zoran Šprajc razbio glavu, otkrio šta se desilo (FOTO)

Zoran Šprajc zabrinuo je svoje pratioce fotografijom na kojoj se vidi da mu je glava u zavojima.

Izvor: Youtube/RTL

Hrvatski voditeljZoran Šprajc doživio je nezgodu, zadobio povrede glave i završio u zavojima. On je na svom Instagram storiju objavio sliku s zamotanom glavom i objasnio kako kako mu se dogodila nezgoda, na šaljiv način.

"Kad ideš ujutro da vježbaš, a to nije za tebe pa udariš glavom o krevet", napisao je uz selfie.

Zoran Šprajc privukao je pažnju medija i kada je nedavno komentarisao uspjeh mlade pjevačice Aleksandre Prijović. Aleksandra je postigla ono što nikome do sada nije pošlo za rukom, a voditelj Zoran Šprajc u emisji "Stanje nacije" dotakao se njenog lika i djela, pa je uporedio sa najvećim zvijezdama u Hrvatskoj.

Izvor: Instagram/zoransprajc/screenshot

"Dino Merlin je dosad držao rekord s četiri koncerta zaredom u Areni, a evo ova srpska Prija je nadmašila i tog bosanskog čarobnjaka. Ne samo to, u Zagrebu je nadmašila i samu sebe iz Beograda. Jer u Beogradu je rasprodala tri Arene. A u Zagrebu evo pet. Što opet dokazuje da su Hrvati veći Srbi od Srba. Taman i da se Oliver Dragojević sad k'o Isus digne iz groba i najavi koncert u Areni, ne bi uspio rasprodati pet Arena za redom. Ma da se i sam Isus digne, pitanje je bi li i on. Do kraja ove emisije biće i šesta, bez brige", rekao je Šprajc u "Stanju nacije".

(MONDO)