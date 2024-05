Pjevač Halid Bešlić je 2009. godine doživio saobraćajnu nesreću

Izvor: Youtube / Halid Bešlić

Halid Bešlić je 2009. godine doživio saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio desno oko. Od tada se njegov život znatno promijenio.

"Nakon nesreće ja sam sebi produžio život. Od tada živim urednije, razmišljam... živio sam 300 na sat! Prestao sam i da pijem! Neko popije tri piva i veće pijan, meni je bilo potrebno 30 piva da se napijem. Toga više nema! Uvijek sam cijenio život", rekao je pjevač i progovorio o nesreći.

"Nisam ja izazvao neku užasnu saobraćajku, bukvalno sam stao na kočnicu i kako sam zakočio spustio sam se u kanal koji je pored, taj kanal mi je došao glave. Vozio sam 40 na sat. Eto, mogao sam iz takve situacije da nastradam. Sve se desilo ujutru, rano, oko pola 5. Bio sam malo umoran, sjećam se da mi je cigareta bila u ustima i to je bila i zadnja koju sam zapalio, udario sam glavom i to je bilo to. Sve je to sudbina", rekao je Halid, pa se osvrnuo na razne priče koje su se tada provlačile medijima.

Vidi opis HALID BEŠLIĆ O NESREĆI U KOJOJ JE IZGUBIO OKO: Mogao sam da nastradam, a vozio sam 40 na sat! Halid Bešlić Pevač Halid Bešlić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 5 5 / 5

"Meni je bitno da je znam šta je istina i ne zanima me šta ko kaže. Nisam napravio nekom drugom problem jer ne znam kako bi se sa tim izborio. Od tada ne vozim... tako sam odlučio. Vozi me kćerka, prijatelji...što se tiče vožnje ja sam s tim završio", zaključio je Halid.

Pjevač je otkrio i da se poslije nesreće drastično ugojio, ali da mu to ne smeta dok pjeva: "Imam višak kilograma. To mi se ne dopada i to moram da kažem. Kada sam imao nesreću, prestao sam da pušim i naglo sam nabacio 20 i više kilograma! Bio sam u šoku! Ali to je bilo dobro za pjevanje. Nikad bolje nisma pjevao nego sada".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 04:11 BIO SAM MNOGO LJUT: Halid Bešlić ispričao šta je rekao Bregoviću zbog nesporazuma, PA JEDNIM POTEZOM POKAZAO KAKAV JE GOSPODIN! Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO/ Kurir.rs/Premijera Vikend Specijal)