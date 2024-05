JELENA ROZGA U ZAGRLJAJU SVJETSKE FACE: Nije mogla da sakrije osmijeh i oduševljenje!

Jelena Rozga je svojim obožavaocima otkrila i kako se provela na koncertu.

Legendarni roker, Rod Stjuart, je nakon spektakla u Beogradu, u nedjelju nastupao u Ljubljani, a među njegovim obožavaocima u publici našla se i pjevačica Jelena Rozga.

Jelena je na svom Instagram profilu podijelila nekoliko snimaka s koncerta, ali i fotografiju na kojoj pozira sa slavnim muzičarem (79). Pjevačica nije mogla da skine osmijeh s lica, a uz fotografiju je dodala i bijelo srce.

Stjuartov sin Lijam i njegova vjerenica Nikol Artuković, inače porijeklom Hrvatica, vjenčaće će se u Dubrovniku za manje od dvije nedjelje. Sudbonosno 'da' izgovoriće u Crkvi svetog Ignacija kod Jezuita, piše "Dubrovački vjesnik".

Rozga je jednom prilikom u iskrenom razgovoru za emisiju "Studio 45" progovorila o svojim 'nesavršenostima', kao i stvarima koje je nerijetko pogađaju. "Ja uopšte nemam dobre noge, ali baš me briga. Imam malo krive noge, ali to je slatko. Ja se pogledam u ogledalo, ja to zanemarim, i kažem 'baš mi je super'. Bude svakakvih komentara, joj vidi je, ima rupu između nogu, ali ja se stvarno ne obazirem na to zato što se ja super osjećam u svojoj koži. Gdje bi bila da se obazirem na sve to', započela je Jelena i nastavila:

"Zna se dogoditi da me je strah da se probudim jer ne znam što će me sve dočekati na portalima i šta ću pročitati o sebi. Čitam ja to sve i naravno da se sekiram, to je normalno. Međutim ja se želim izdignuti iznad tih provokacija i zanemariti to sve koliko god mogu."

