Rozga i Prijovićka se i privatno druže? Hrvatska pjevačica objasnila otkud ona na koncertu

Pjevačica Jelena Rozga progovorila o prijateljstvu sa Aleksandrom Prijović

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Aleksandra Prijović održala je svih pet koncerata u zagrebačkoj Areni, pojedini fanovi su na društvenim mrežama negodovali "da je prvi koncert bio i najkraći", ali i da je jedan od "najboljih bio onaj s Lepom Brenom i Jelenom Rozgom".

Sve tri pjevačice su četvrto veče u Areni zapjevale "Hajde da se volimo", a sada je Jelena Rozga otkrila i "otkud ona na koncertu Aleksandre Prijović". Ispričala je da su ona i Aleksandra su bliske prijateljice već nekih pet, šest godina, o čemu javnost baš i nije bila upoznata, tako da je Jelena pretpostavljala da će je Prijovićka pozvati da zapjeva na njenom koncertu.

Izvor: Twitter/@nina_krunic

"Aleksandra je divna. Volimo zajedničke večere, nešto fino popapamo i ćakulamo. Da, očekivala sam poziv. To je bio prirodan slijed događaja, s obzirom na to da smo stvarno dobre. Samo je trebalo naći slobodan dan i to je bio ponedjeljak", rekla je Rozga i otkrila da su se ona i Prijovićka lako dogovorile koje će pjesme pjevati zajedno.

"Aleksandra i ja smo se dogovorile u doslovno tri minute. Hoćemo ovo, hoćemo ono... Toliko je mojih pjesama koje Aleksandra voli, pa je bio velik izbor. Bilo je čak hoćemo "Opijum" ili "Suze biserne". Na kraju smo se odlučili za ove tri. Nema greške, publika je super reagovala na svaku".

Pjevačica je ispričala da se na koncertu Aleksandre Prijović prisetila svog koncerta u zagrebačkoj Areni prije godinu dana.

"Ali ovo je puno lakše, kad si gost. Baš su svi bili šokirani kako sam bila kul, inače imam tremu. Odgovornost uvijek postoji, ali imaš tri pjesme pa je lakše. Mogu misliti kako je Aleksandri bilo, sve sam to prošla ".

(24sata.hr, MONDO)