BOS I U RANAMA STIGAO U MANASTIR! Nikola Rokvić se pomolio nad ikonom i poklonio moštima

Poslije mjesec dana pješačenja, Nikola Rokvić stigao je do cilja - manastira Svetog Nektarija Eginskog.

Izvor: Instagram/nikolarokvic

Pjevač Nikola Rokvić na humanitarni put uputio se pješke od Beograda do Egine, a poslije mjesec dana konačno je stigao do čuvenog manastira Svetog Nektarija Eginskog u kojem se pomolio svetitelju kojem se mole oboljeli od karcinoma. On je trajektom stigao iz Atine s timom, a na Egini je dočekan gromoglasnim aplauzom nakon čega se upitio ka manastiru.

Bosih nogu i uz svetovnu pjesmu, Nikola je stigao u manastir, gdje ga je sačekala porodica, a kuma je u rukama nosili srpsku zastavu. Majka Slavica Rokvić, brat Marko, supruga Bojana Barović i djeca, dočekali su svog Nikolu koji je prije mjesec dana krenuo u humanu misiju.

Rokvić je ušao u Hram cjelivao ikone, pa došao i do moštiju Svetog Nektarija. Nikola je tokom puta za fondaciju "Porodica" koju je Rokvić osnovao sa suprugom Bojanom, uspio da prikupi nevjerovatan 31 milion dinara, a sav novac biće doniran u humanitarne svrhe.

"Dragi narode, pomaže Bog. Nadam ste da ste svi dobro, evo nas nadomak Atine, bože zdravlja sutra bi trebalo da stignemo u luku Pirej i onda trajektom do Egine, i od mjesta gdje ćemo se iskrcati do manastira ima 7 kilometara i do Atine 50km, sutra bi trebalo uz Božju pomoć da pređemo 57 kilometara. Hvala Vam na podršci, hvala Vam na molitvama, hvala Vam na ljubavi, na vjeri. Ostanite još uz nas mislima da dođemo do cilja. Moram da Vam kažem da smo na današnji dan prikupili 31 milion dinara, idemo još danas i sutra, jako, ovaj put za dječiju radost", poručio je Rokvić pred sam kraj svog puta.

Nikolu je na ulasku u Atinu sačekao košarkaš Miroslav Raduljica, koji igra za atinski klub, i koji mu se pridružio na putu do Egine.

(Blic/MONDO/A.K.)