Nakon Šajlo i Zahare, sada se i Vivijen potpisuje samo sa prezimenom Džoli.

Izvor: Youtube/WMTV

Kćerka Breda Pita i Anđeline Džoli, Vivijen, predstavila se javnosti radom na mjuziklu "The Outsiders" sa svojom slavnom majkom. Oštrom oku fanova nije promaklo da je na plakatu za mjuzikl 15-godišnja djevojčica potpisana sam kao Vivijen Džoli, izostavivši očevo prezime.

U ovom komadu, Vivijen je potpisana kao asistent i koproducent. Još uvijek je nepoznato da li je ona i zvanično promijenila prezime koje je do nedavno bilo Džoli-Pit, ili je ovo samo privremen odabir. Njena slavna majka je jedan od glavnih producenata na komadu.

Zahara, najstarija ćerka nekadašnjeg zlatnog para, predstavlja se kao Zahra Marli Džoli (19), što je nedavno objelodanila na ceremoniji ulaska u sestrinstvo Alfa Kapa Alfa na univerzitetu. Ali, vrlo brzo je pala sumnja da je i njihovo najstarije biološko dijete Šajlo, uradila isto. U videu u kom je pokazala svoj plesni talenat, a koji je podijelio koreograf Lil Kilan Karter, 18-godišnja Šajlo je tagovana pod imenom "Šaj Džoli".

Vidi opis I VIVIJEN SE ODREKLA OČEVOG PREZIMENA! Kćerka Anđeline Džoli i Breda Pita ovako se sada predstavila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: David Fisher / Shutterstock Edit Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: David Fisher / Shutterstock Edit Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Rick Davis / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Backgrid USA Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimeda Br. slika: 8 8 / 8

Ove suptilne promjene dolaze nakon izveštaja da Pit (60) nije u dobrim odnosima sa šestoro djece koje dijeli sa Ađelinom (48): Medoksom, Paksom, Zaharom, Šajlo i blizancima Vivijen i Knoks. Nakon godina ljute bitke sa bivšom suprugom, pojavili su se izvještaji da je Bred navodno odustao od traženja zajedničkog starateljstva nad njihovom djecom. Izvor za Daily Mail rekao je, da je par koji se na sudu bori oko starateljstva još od 2016. godine, trenutno u pregovorima i da se konačno bliže završetku pravne drame.

Iako je Bred prvobitno tražio zajedničko starateljstvo u vezi njihove djece, izvor sada tvrdi da glumac to više ne zahtjeva. To znači da će Anđelina zadržati starateljstvo, a on će imati prava na posjete.

(MONDO)