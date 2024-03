"ODUSTAJE OD STARATELJSTVA!" Uskoro kraj pravne drame Džoli protiv Pita

Višegodišnja brakorazvodna bitka Breda Pita i Anđeline Džoli konačno se bliži kraju.

Izvor: Denis Makarenko/Shutterstock

Nakon godina ljute bitke sa bivšom suprugom, Bred Pit je navodno odustao od traženja zajedničkog starateljstva nad njihovom djecom. Izvor za Daily Mail rekao je, da je par koji se na sudu bori oko starateljstva još od 2016. godine, trenutno u pregovorima i da se konačno bliže završetku pravne drame.

Iako je Bred prvobitno tražio zajedničko starateljstvo u vezi njihove djece, izvor sada tvrdi da glumac to više ne zahtijeva. To znači da će Anđelina zadržati starateljstvo, a on će imati prava na posjete.

Bred je u lošim odnosima sa starijom djecom

Veliki faktor u toj odluci je što je dio djece sada punoljetan. Medoks ima 22, Paks 20, a Zahara 19 godina. Šilo (17), Knoks i Vivijen (15) i dalje su maloljetni. Smatra se da starija djeca imaju loš odnos s Bradom, a kako su odrasli u očima zakona, više nisu obuhvaćeni nikakvim dogovorima o starateljstvom.

Zahara se nedavno javno odrekla očevog prezimena, a Paks je 2020. godine na Dan očeva nazvao Breda "kretenom svjetske klase zbog kojeg njegovo četvoro najmlađe djece drhti od straha". "Pretvorio si živote mojih najbližih u pakao", napisao je Paks, pa dodao: "Možeš sebi i svijetu govoriti što želiš, ali istina će jednog dana izaći na vidjelo." Sarkastično je zaključio: "Sretan ti Dan očeva, ti je*eno, grozno ljudsko biće." Paks je ovo napisao o Pitu na svom privatnom Instagram profilu kada je imao 16 godina, ali sve je isplivalo u javnost tek prije nekoliko mjeseci.

Izvor: Courtesy De’Longhi/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Međutim, Bred je dobio je bivšu suprugu Anđelinu Džoli na sudu u drugom slučaju. Pit je na sudu odnio pravnu pobjedu poslije oštre borbe sa Džolijevom oko njihovog francuskog vinograda. Američki "The Sun" otkrio da je Pit pobijedio na francuskom sudu prošle nedjelje zahvaljujući dokumentaciji koje su zaplijenili sudski izvršitelji.

Presuda je treća u nizu pravnih neuspjeha koji su pogodili Šeflera, kojeg je Pit okarakterisao kao "siledžiju". Izvor blizak Pitu rekao je: "Postoji dug put u ovoj parnici, ali trenutno je sve igra u korist kod Breda. Posljednjih mjeseci, on je tri puta pobijedio na sudu u tri različite jurisdikcije: Luksemburgu, Sjedinjenim Državama i sada Francuskoj. Od trenutka kada je počela ova neprijateljska ponuda za preuzimanje, jasno je stavio svima do znanja da neće biti ugnjetavan. Nastaviće da radi ono što je ispravno".

Ovako je porodica Džoli-Pit izgledala iz srećnijih dana:

(MONDO)