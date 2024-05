KIM POSTALA PRAVI MOMADŽER: Kupila kćerki ulogu na Brodveju

Nort Vest našla se na meti kritika nakon lošeg nastupa i uloge koju joj je majka navodno kupila.

Kim Kardašijan je krenula stopama svoje majke Kris Džener, koja je uradila sve kako bi njena djeca bila uspješna, slavna i bogata. Kada je njena najstarija kćerka Nort (10) dobila glavnu ulogu mladog Simbe povodom 30. godina mjuzikla "Kralj lavova", mnogi su zasluge pripisali nepotizmu više nego njenom talentu.

Nort je samouvjereno izašla na scenu u žutom kostimu i otpjevala "I just can't wait to be king" dok su je u publici u Holivud Boulu bodrili Kim, Kanije Vest ali i ponosna baka, čuveni momadžer Kris.

Nakon što je dala sve od sebe da otpjeva pesmu Nort je dobila ovacije iz publike, ali, na društvenim mrežama ljudi joj nisu bili nimalo naklonjeni. Neki od korisnika "X"-a bili su oštri u komentarima: "Nepotizam je možda najbolja stvar sa kojom možete doći na ovaj svijet", "Uopšte nema talenta, zauzela je mjesto nekom ko bi ovo izveo maestralno" , "Mama joj je platila ulogu", "Najgori slučaj nepotizma koji sam vidio, čine joj medvjeđu uslugu", bili su samo od nekih.

Na TikToku su se oglasili roditelji čija su djeca bila na audiciji, i koja su pokazala nestvaran talenat koji bi postidio i mnoge odrasle. Međutim, umjesto da šansa bude pružena nekom od te djece, pred njima je prošetala Kim Kardašijan sa Nort Vest i svi su znali kome je otišla uloga. A krajnji rezultat? Sve samo ne sjajan, ipak, treba imati u vidu da je Nort samo dijete i da su komentari na društvenim mrežama veoma surovi.

Pogledajte 01:43 Nort Vest Izvor: tiktok/@lejennymatthews Izvor: tiktok/@lejennymatthews

Kim je kasnije podijelila i fotografije Nort u kostimu iz predstave.

A sada poslušajte snimak jednog dječaka koji nije prošao audiciju za istu ulogu koju je Nort dobila:

Pogledajte 04:24 Dečak sa audicije za mjuzikl Izvor: tiktok/originalkandicekellynews Izvor: tiktok/originalkandicekellynews

