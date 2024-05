GLUMIO U FILMOVIMA ZA ODRASLE, PA "ROKIJA" PRODAO ZA BIJEDNE PARE! Životna priča Silvestera Stalonea

Silvester Stalone jedan je od najpoznatijih glumaca današnjice, a ovo je njegova životna priča.

Izvor: Youtube/Netflix/printscreen

Majkl Silvester Gardencio Stalone, proslavljeni i planetarno popularni američki glumac, reditelj i scenarista, poznatiji kao Silvester Stalone, rođen je 6. jula 1946. godine u Njujorku.

Pored uspješne karijere može pohvaliti i skladnim porodičnim životom i gnijezdom od 35 miliona u kojem živi sa svojim ljepoticama. Već 25 godina je u braku sa Dženifer Flavin, a njihova ljubav imala je i uspone i padove. Nedavno su o svom živou snimili i rijaliti.

Životna priča Silvestera Stalonea ispisana je brojnim turbulencijama, a malo ko zna da je po ocu, porijeklom Italijan.

Frančesko Stalone, otac slavnog glumca, bio je frizer, kozmetičar i pisac, koji je tridesetih godina dvadesetog vijeka je emigrirao u Sjedinjene Američke Države. Majka Žaklin, poznatija i kao Džeki je astrolog, bivša igračica i promoterka ženskog rvanja.

Stalone ima i mlađeg brata Frenka koji se bavi glumom i muzikom.

Odrastanje daleko od glamura i raskoši

Staloneova majka Džeki doživjela je komplikacije tokom porođaja, koje su prouzrokovale paralizu u dijelovima Staloneovog lica. Kasnije je radio vježbe kako bi povratio pokretljivost mišićima, ali ovaj problem je tokom karijere postao i njegov zaštitni znak.

Kada je imao devet godina, njegovi roditelji su se razveli.

Silvester Stalone je živeo u hraniteljskim porodicama, a zatim sa majkom i njenim drugim mužem u Filadelfiji. Bio je veoma nestašan i izbačen je iz čak 14 škola. Kasnije je upisao specijalnu srednju školu u koju su išli problematični đaci. Upisao je koledž u Švajcarskoj, studiranje ubrzonastavio u Majamij, a prije diplomiranja napustio obrazovanje, te odlučio da se preseli u Njujork i pokuša da zaplovi glumačkim vodama.

Karijera nije krenula onako kako je zamislio.

Filmovi za odrasle, pa muka sa "Rokijem"

Godine 1970. Silvester Stalone dobija prvu ulogu i to u filmu za odrasle koji nosi naziv "Žurka kod Kiti i pastuva". Za dva dana snimanja je zaradio honorar od 200 dolara. Kasnije je objasnio da je na ovo pristao iz očaja, jer je bio izbačen iz stana.

Tri nedjelje je spavao na autobuskoj stanici u Njujorku i tuširao se na gradskom bazenu. Film je pušten nekoliko godina kasnije pod nazivom "Italian Stallion" sa ciljem da zaradi na Staloneovoj novostečenoj slavi.

Dugo je bio u veoma teškoj materijalnoj situaciji i nije mogao sebi da priušti osnovno. Imao je samo psa, a ni sebi kao ni njemu nije imao da kupi hranu. Zbog toga je psa prodao za 25 dolara i plačući je napustio prodavnicu.

Poslije dvije nedjelje dogodilo se "čudo".

Silvester Stalone gledao je meč između Muhameda Alija i Čaka Vepnera, koja će kasnije biti i njegova glavna inspiracija za stvaranje "Rokija". Puna tri dana i 20 sati proveo je pišući scenario, koji je pokušao da proda za 125.000 dolara, ali je imao jedan uslov - da on bude Roki.

Mnogi su ga odbili, željeći da glavnu ulogu dobije neko popularniji od običnog muškarca sa ulice.

Irvin Vinkler i Robert Čartof su bili zainteresovani i ponudili su mu 225.000 dolara za autorska prava. Njihova ideja je bila da glavnu ulogu tumači Robert Redford ili Bart Rejnolds, što je Stalone odbio. Iako su bili spremni da mu plate i 100.000 dolara više, nije odustao.

Poslije nekog vremena, studio je pristao na njegove uslove i platili su mu 35.000 dolara za scenario. Kako je uzeo novac u ruke, odmah se zaputio kod čovjeka kojem je prodao psa i otkupio ga je za 15.000 dolara.

U "Rokija" je ukupno uloženo milion dolara, dok je sam film zaradio mnogo više, čak 225 miliona dolara.

Film je nominovan za 10 Oskara, a Stalone za najboljeg glavnog glumca i najbolji originalni scenario. Osvojio je tri Oskara: za najbolji film, najbolju režiju i najbolju montažu. Čak je uvršten u američki Nacionalni filmski registar kao jedan od najboljih filmova svih vremena.

"Roki" je ubrzo dobio i drugi nastavak, potom još tri. Godine 1982. je snimio "First blood", prvi u nizu serijala filmova o Rambu. Na taj način je postao jedan od najuspješnijih i najplaćenijih glumaca u Holivudu. Dobio je i svoju zvijezdu na Bulevaru slavnih u Holivudu.

Filmovi "Roki" i "Rambo" obeležili su njegovu karijeru, dok je u brojnim slavnim ostvarenjima, poput "Umri muški", "Niske strasti" i "Zgodna žena", odbio da igra.

Privatan život obilježili razvodi i smrt sina

Prva supruga Silvestera Stalonea je Saša Čak koju je oženio 28. decembra 1974. godine. Naredne godine su dobili sina Sejdža koji je preminuo 2012. u 36. godini života. Sejdž Stalone umro je od srčane bolesti izazvane aterosklerozom.

Sa sinom je glumio u petom dijelu filma o čuvenom Rokiju, rekao je da se njegov odnos sa sinom nije mnogo razlikovao od onoga na filmskom platnu.

"Pokušavam da izdvojim nešto što bih zapravo volio da sam uradio u stvarnom životu, ali nisam to mogao da uradim. I tako bih prilično često to radio teatralno, magično. Mnogo toga je istinito. Nažalost, kad stavite stvari ispred svoje porodice, posljedice su prilično radikalne i razorne", ispričao je glumac u dokumentarcu "Sly", a zato vreme prikazivale su se slike njega i sina sa premijere pomenutog filma.

Nastavio je: "Postoji rečenica u filmu: 'Tako mi je drago što se rodio jer sada mogu da živim kroz tvoje oči'. Mislim da je to ono što očevi traže od svoje djece. To je produžetak, delić besmrtnosti. Sve dok je dete živo, tvoje sećanje će uvek biti živo, da si učinio nešto dobro. Mislim, nadaš se tome".

Silvester se od prve supruge razveo 14. februara 1985. godine.

SIlvester Stalone sa sinom Izvor: YouTube/Rocky

U decembru iste godine je oženio glumicu i modela Brižit Nilsen. Brak je trajao dvije godine, a kasnije je oženio bivšeg modela Dženifer Flavin sa kojom ima tri ćerke Sistin, Sofiju i Skarlet.

Stalone i Flavin su se prvi put sreli 1988. godine, kada je bio na vrhuncu svoje holivudske karijere i kada je imao reputaciju plejboja. Glumac je upoznao manekenku u restoranu na Beverli Hilsu u Kaliforniji. Kada ju je upoznao, imao je 46 godina, dok je ona imala duplo manje. Razlika u godinama im nije bila prepreka, te su ubrzo počeli da se zabavljaju, a 1998. godine i svoju ljubav krunisali brakom.

Staloneove ćerke prave su ljepotice, a u porodičnom rijalitiju koji su snimili su se požalile i na muku koju muče sa momcima.

Pored onih koji žele da ih osvoje samo zato što su kćerke Silvestera Stalonea, njegove naslednice požalile su se i na svog oca. Kako su objasnile, prema njihovim izabranicima ima oštar stav, te im nije strano da im se nakon prvog susreta sa njim više nikad i ne jave.

Ovako izgledaju Staloneove ćerke:

Vidi opis GLUMIO U FILMOVIMA ZA ODRASLE, PA "ROKIJA" PRODAO ZA BIJEDNE PARE! Životna priča Silvestera Stalonea Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: istnagram/scarletstallone Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: istnagram/scarletstallone Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: istnagram/scarletstallone Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: istnagram/scarletstallone Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: istnagram/scarletstallone Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram/SistineStallone Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/SistineStallone Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram/SistineStallone Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/SophiaStallone Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/SophiaStallone Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Instagram/SophiaStallone Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram/SophiaStallone Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/SophiaStallone Br. slika: 13 13 / 13

Staleneov brak suočio se i sa nagađanjima o razvodu. Razlog za to je trenutak kada je glumac preko tetovaže ženinog lika istetovirao svog psa. Iako je prvobitno njegova menadžerka rekla da je došlo do greške prilikom tetoviranja i da je sa njegovim brakom sve u najboljem redu, ubrzo je osvanula vest da je glumčeva supruga Dženifer Flavin zatražila razvod.

Međutim Silvester Stalone je ubrzo na Instagramu objavio zajednučku fotografiju sa suprugom, a onda je potvrđeno i da su se slavni glumac i njegova partnerka sastali kod kuće, razgovarali i riješili da odustanu od razvoda.

"U meni su se odjednom probudile emocije prema onome što je vrednije od svega, a to je ljubav prema mojoj porodici. To je važnije i od moje karijere, iako sam na teži način naučio lekciju", rekao je Stalone za The Sunday Times.

Žive u vili od 35 milona $

Silvester Stalone je jedan od onih koji se mogu pohvaliti izuzetno jednim od skupljih, ali i većih poseda.

On je otkupio je imanje u Palm Biču na Floridi za vrtoglavih 35.375.000 dolara, koje posjeduje tri strukture - glavnu dvospratnu kuću, pansion, paviljon za goste i otvorenu kabinu preko puta bazena. Imanje se prostire na 1,5 hektara uz 100 metara privatne plaže uz obalu jezera, koja sadrži i privatno pristanište.

Sveukupno, imovina ima sedam spavaćih soba i 13.241 kvadratni metar životnog prostora, iznutra i spolja. Vrata u svim vilama okrenuta su ka jezeru, a kabina na otvorenom direktno gleda na bazen na obali i spa, te se sa ovog imanje pruža pogled koji oduzima dah.

Vidi opis GLUMIO U FILMOVIMA ZA ODRASLE, PA "ROKIJA" PRODAO ZA BIJEDNE PARE! Životna priča Silvestera Stalonea Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 13 / 13

(MONDO)