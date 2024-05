NERVOZNO JE ŠETAO, BIO JE CIRKUS! Stalone zvao Gagu Antonijevića u svoju kuću!

Gaga Antonijević prisjetio se susreta sa Silvesterom Staloneom i otkrio šta se desilo kada je došao u kuću slavnog glumca.

Poznati reditelj Predrag Gaga Antonijević je tokom decenija rada i života u Americi upoznao brojne holivudske face, među kojima je i Silvester Stalone čuven po ulozi Ramba u istoimenim filmovima. Reditelj filma "Dara iz Jasenovca" koji više do 30 godina živi i radi u Los Anđelesu prisjetio njihovog susreta koji ni po čemu nije bio običan i koji će mu zauvijek ostati u sjećanju.

"Jednog dana me je pozvao Silvester i rekao: 'Dobar dan. Da li možete da dođete kod mene kući?'. Nisam ga lično poznavao i mislio sam da me zove u vezi s nekim filmom. Otišao sam kod njega, a on mi je rekao da želi da mi ispriča detalje svog odnosa sa njegovim dugogodišnjim tjelohraniteljom Vojom Govedaricom, koji se oprobao i kao glumac u Americi", prisjetio se Antonijević i dodao:

"Čuo je da sam poznati reditelj u Srbiji, pa je htio da mi ispriča detalje prekida saradnje sa Vojom. Nadao se da ću o tome pričati medijima u Srbiji ne bih li narušio Goverdaričinu reputaciju. Sjedio sam u fotelji i pio vino, a on je sve vrijeme nervozno šetao po sobi i pričao istoriju njihovog odnosa. Ne mogu da ulazim u detalje šta mi je sve ispričao, ali to je bio cirkus. Voja mi je drag prijatelj i glumio je u mom filmu 'Trka za novcem' (2002), tako da nikad nikome nisam otkrio to što mi je Stalone ispričao".

Životna priča jednog od najznačajnijih Srba u Holivudu uzbudljivija je od svakog filmskog scenarija, a malo ko zna da on nije jedina poznata ličnost u svojoj porodici.

"Na Zlatiboru i danas imam puno rođaka i prijatelja, ali sve ih je manje. Uz proslavljenog Dimitrija Tucovića, i veliki pjesnik Ljubivoje Ršumović mi je dalji rod. Nije ni čudo što mi je onda umjetnost u genima. Ljuba je iz Ljubiša. On je mnogo zadužio Srbiju", otkrio je Gaga jednom prilikom i prisjetio se Ršumove anegdote:

"Jedna anegdota vezana za njega i moju porodicu: imao je desetak godina. Doveli su ga na slavu u našu kuću. Moju majku su zvali Bula, jer je bila rumena u licu. Ljubivoje je tada urezao nožićem na jednoj gredi kod nas u kući, ta se zgrada u tim krajevima zove: 'Kad sam bio na slavi kod Bule, gledao sam kako grede trule'. I to stoji i dan-danas, od prije skoro 70 godina".

