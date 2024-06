U LIČNOJ KARTI JOJ NE PIŠE ANA BEKUTA! Znate li koje je pjevačicino pravo ime?

Ana Bekuta je samo jednom govorila o svom pravom imenu.

Ana Bekuta već pet decenija zauzima poziciju jedne od najprepoznatljivijih vokala na domaćoj sceni, a njenu karijeru od samog početka, pa i danas istim intezitetom prate svi mediji.

Pjevačica je oduvijek otvoreno govorila o svim životnim temama, a u nekoliko navrata i pričala je i o svom pravom imenu koje je davne 1985. promijenila zbog posla. Umjesto svog imena iz lične karte za scenu je uzela i kasnije koristila pseudonim Ana Bekuta, a njeno pravo ime je Nadežda Polić.

Kako se pisalo, njen pseudonim napravljen je po grupi "Anabe" čiji je bila član.

"Nije to nikada bila polemika, to zapravo mislim i sada i ako je od tada prošlo 32 godine. Mislim da je to bila potreba. Potreba iz razloga što je tada na estradnoj sceni bilo bar četiri Nade. Ja sam poslušala mog tadašnjeg kompozitora Predraga Vukovića Vukasa čije je mišljenje bilo da ipak promijenimo moje ime. Predložio mi je da promijenim ime i prezime i pristala sam. I sad mislim, iako mislim da bih karijeru napravila i kao Nada Polić, ali mislim da je to Ana Bekuta meni pomoglo, onako zvučnije je", otkrila je Ana prije pet godina u jednom intervjuu.

