Šok priznanje holivudskog glumca: Dajana je htjela da se ljubi sa mnom

Kevin Kostner ispričao sve o poznanstvu sa pokojnom princezom Dajanom i planovima da se pojavi u njegovom filmu

Izvor: Johnny EGGITT / AFP / Profimedia

Glumac Kevin Kostner, koji se nedavno razveo i završio u medijima zbog nečuvenih zahtjeva bivše žene, gostovao je u emisiji Hauarda Sterna gdje je, osim o propalom braku i eventualnim novim ljubavima, pričao i o poznanstvu sa pokojnom princezom Dajanom.

Kostner je otkrio da je bio plan da nakon hit filma "Tjelohranitelj" u kojem je glumio sa Vitni Hjuston, snimi nastavak u kojem bi se pojavila i Dajana, ali se nakon toga dogodila stravična tragedija u Parizu 1997. godine, u kojoj je princeza izgubila život.

Kevin je Dajani ponudio ulogu čim ju je upoznao 1996. Ona je to prihvatila jer je željela da proba nešto novo.

"Rekla mi je da joj je život na prekretnici i upitala me je da li će biti scene ljubljenja. Pitao sam da li želi to. Odgovorila je potvrdno, a ja sam rekao: 'Onda ćemo tako i uraditi'. Kraljevska porodica se okrenula protiv mene", rekao je i dodao da je nakon njene smrti porodica negirala da je došlo do takve potencijalne saradnje.

Kevin Kostner bio je iznenađen kada je princ Vilijam zatražio da priča sa njim, pre nekoliko godina u Londonu. "Pogledao me i rekao: "Sviđao si se mojoj mami", rekao je Kostner i doda da ga je princ od Velsa oduševio srdačnošću.

Dajana i Čarls III bili su u braku do 1981. do 1996. godine. Kralj se 2005. oženio Kamilom sa kojom je i danas zajedno.

(MONDO)