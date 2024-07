Nadalova žena nikada ne dolazi na mečeve: Za to ima poseban razlog, a na Olimpijadi svi gledali u nju

Suprugu Rafaela Nadala rijetko viđamo na njegovim mečevima, a za to postoji poseban razlog.

Danas su se na Olimpijskim igrama suočila dva velikana tenisa - najbolji teniser sveta Novak Đoković i njegov dugogodišnji rival Rafel Nadal.

Meč se završio Novakovom pobjedom, dok nema ko nije obratio pažnju na ljepotice koje su ih bodrile sa tribina. Jelena Đoković blistala je i mamila poglede, dok je slavila svaki Novakov poen, a mnogi su se iznenadili kada su ugledali Nadalovu suprugu. Franciska Marija Ćiska gotovo nikad ne posećuje suprugove mečeve, a za to ima poseban razlog.

O tome je jednom prilikom govorila za medije:

"Potreban mu je prostor kada se takmiči, a sama ideja da ja čekam cijeli dan da završi šta treba i šetam naokolo me umara, to bi me gušilo. On bi morao da da se brine za mene. Jednostavno ne. Ako ga pratim svuda, mislim da postoji rizik da prestanemo da se slažemo", objasnila je jednom prilikom kako funkcioniše njihova veza i zašto ih ne viđamo često u javnosti.

Ljubav Nadalai Ćiske počela je kada je on imao 18, a ona 16 godina. Bila je uz njega dok je jurio ka svjetskom teniskom vrhu i osvajao trofeje. Slava koju je stekao nije uzdrmala njihovu ljubav, a čini se da su svih ovih godina uspešno položili brojne testove jer im je njegova karijera donosila brojna iskušenja.

Ćiska je uspješno izbjegavala paparace, a zajedno su bježali od skandala. Tačnije, nisu ih ni pravili. Za Ćisku naime važi da je "bezgrešna".

Zanimljivo je da se slavni par poznaje od ranog djetinjstva, u vezu su uplovili 2005. godine, a vjenčali su se tek 2019. godine, nakon deceniju i po veze.

