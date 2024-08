Asistent Metjua Perija na droge potrošio 55.000 dolara: Na zadnjem sjedištu auta spiskali bogatstvo

Nakon što je pet osoba privedeno zbog sumnje da su krivci za smrt zvijezde "Prijatelja", otkriven je i tačan iznos koji je pomoćnik trošio na narkotike.

Samo par dana nakon što se saznalo da je nekoliko osoba uhapšeno zbog smrti Metjua Perija, od kojih su pojedinci i priznali krivicu, saznao se i tačan iznos koji je njegov asistent Keni Ivamasa potrošio na narkotike i to za samo 29 dana.

Kako prenose strani mediji, riječ je o cifri od najmanje 55.000 dolara.

Podsjetimo, zvijezda serije "Prijatelji" preminuo je u oktobru 2023. godineu dobi od 54 godine nakon što je pretrpio predoziranje ketaminom, a sudski dokumenti sada otkrivaju da su tv zvijezda i njegov pomoćnik, koji je živio s njim, potrošili hiljade dolara kupujući 55 bočica ketamina i injekcija u nedjeljama koje su prethodile tragediji.

Prema pisanju magazina Us Weekly, sudski dokumenti podnijeti kao dio krivičnog slučaja protiv Ivamase (59), otkrili su da je čitavo malo bogatstvo otišlo na lijek koji mnogi zloupotrebljavaju.

Ivamasa je i priznao krivicu po jednoj tački optužnice za zavjeru u distribuciji ketamina koja je dovela do smrti, i suočava se sa kaznom do 15 godina zatvora.

Prema pisanju magazina, dokumenti navode da su Peri i Ivamasa sreli jednog doktora na parkingu kako bi dobili injekcije, a potom su se krili u zadnjem dijelu automobila, a sugeriše se i da je Ivamasa predao hiljade dolara u gotovini kako bi se dokopao bočica ketamina, navodno potrošivši 6.000 dolara na 25 bočica samo devet dana nakon što je već kupio 25.

Sudski dokumenti, podnijeti kao dio Ivamasinog priznanja krivice, prethodno su otkrili da je on ubrizgao glumcu lijek tri puta na dan njegove smrti, prije nego što će se utopiti u hidromasažnoj kadi u njegovoj vili u Pacifik Palisejdsu.

Četiri druge osobe, uključujući dva doktora, uhapšene su i optužene u vezi sa nabavkom droga koje su dovele do smrti glumca.

Perijev očuh, voditelj emisije "Dateline" Kit Morison, zahvalio je vlastima na ozbiljnom pristupu slučaju.

U izjavi za magazin Entertainment Weekly, rekao je: "Još uvijek smo slomljeni zbog Metjuove smrti, ali nam je pomoglo da znamo da su organi gonjenja vrlo ozbiljno pristupili ovom slučaju. Radujemo se tome da pravda uzme svoj tok i zahvalni smo na izvanrednom radu više agencija čiji su agenti istraživali Metjuovu smrt. Nadamo se da će neodgovorni dobavljači opasnih droga dobiti poruku."

Administratorka DEA, En Milgram, rekla je o ovom slučaju: "Put Metjua Perija počeo je s neodgovornim doktorima koji su zloupotrijebili svoj položaj povjerenja jer su ga vidjeli kao priliku za zaradu, do dilera na ulici koji su mu davali ketamin u neoznačenim bočicama. Svakog dana, DEA neumorno radi sa našim saveznim, državnim i lokalnim partnerima kako bi zaštitila javnost i pozvala na odgovornost one koji distribuiraju smrtonosne i opasne droge – bilo da su to lokalni dileri ili doktori koji krše svoju zakletvu da se brinu za pacijente."

Pogledajte i fotografije nastale nakon smrti glumca u njegovoj vili:

