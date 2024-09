Kako je Bora upoznao "lutku sa naslovne strane": Ozloglašeni pijanac počeo da je udara, a onda je roker rekao 7 riječi

Stefana Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje imao je danas suđenje u Vranju, zbog čega se zaputio u rodni kraj.

Legendarni roker Bora Đorđević preminuo je u svojoj 72. godini, ostavivši iza sebe stotine hitova na kojima su odrasle generacije i generacije ljudi, među kojima je "Lutka sa naslovne strane" bila jedna od najomiljenijih.

Upravo je spot za ovu numeru svojevremeno privukao ogromnu pažnju zahvaljujući fatalnoj Meri Cakić kojoj je pripala glavna uloga.

Iako se kasnije povukla iz javnosti, ona se nedavno za Kurir prisjetila prijateljstva sa Borom.

Meri je i dan-danas "lutka sa naslovne strane", i izgleda nestvarno lijepo, a čuvenog rokera upoznala je slučajno u jednoj beogradskoj kafani.

- Tu smo se okupljali, jednom sam se ja tu našla, sjedila za susednim stolom. Prišao mi je neki Aca, koji je bio poznati alkoholičar i narkoman, i udara me nečim po glavi. Bora je kriknuo i rekao "Ne, Aco, ona je pod mojom zaštitom!" Hvala pokojnom Bori što sam uvijek bila zaštićena.

Ona se osvrnula i na svoju ulogu u spotu pjesme "Lutka sa naslovne strane":

- Ja sam se još u Leskovcu bavila novinarstvom, i tamo sam upoznala rokere, ali nisam poznavala Boru, Čolu... Znala sam da ću njih naći u jednoj kafani. Kada ja tu prođem, to je bio putujući zemljotres, svi su me gledali. Bora me tu zapazio, i rekao "ti ćeš meni biti specijalni gost". Ja sam pitala zašto baš ja, na šta je on odgovorio "ti nemaš samo izgled, već i harizmu, ti to možeš da izneseš. Možeš da se skineš i da ne izgledaš vulgarno".

Za kraj ona je podijelila njihovo posljednje viđanje prenego što nas je pjevač napustio.

- Vrlo pozitivno ću se sjećati Bore, vrlo emotivan. Predložila sam mu da skrati kosu posljednji put kada sam ga vidjela, i on je rekao "Ja? Nikako!" - ispričala je Meri.

Podsjetite se i čuvenog spota za pjesmu "Lutka sa naslovne strane"

