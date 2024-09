Ispunio očevu želju: Mladi umjetnik za tri dana uradio mural sa likom Bore Đorđevića (FOTO)

Rok legenda Bora Đorđević dobio je mural sa svojim likom u Jagodini i to zahvaljujući mladom i perspektivnom umjetniku iz ovog grada, Savi Mavariću, poznatijem kao SaskiArt.

Talentovani mladi umjetnik, ispunio je očevu želju i na zgradi oslikao najveću rok legendu naših prostora. Uz precizno iscrtan Borin lik, ispasini su i stihovi njegovog velikog hita Pogledaj dom svoj Anđele.

Izrada murala je trajala tri dana, ili kako je Sava naveo na svom profilu na Instagramu, tačno 22 radna sata za sliku prečnika dva i po sa pet i po metara.

Sava Mavarić inače je student ITS-a, ali se već nekoliko godina bavi i profesionalnom izradom grafita i murala. Iza sebe ima preko 80 odrađenih radova od kojih se posebno izdvoja mural posvećen Novaku Đokoviću i to mural odrađen prije osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, zatim Siniši Mihajloviću i sada, kako kaže Sava, njemu najdraži mural posvećen Borisavu Bori Đorđeviću, koji je preminuo u bolnici u Ljubljani 4. septembra.

"Bilo je naporno i teško najviše zbog sunca, ali sam navikao tako da radim. Inspiraciju za crtanje mi je dao moj otac, on me je i angažovao, zapravo ovaj mural je njegova ideja i želja i ja sam mu to ostvario. Jako je volio Boru Čorbu, išao je na mnogo koncerata širom bivše Jugoslavije. Mural se nalazi ispred naše zgrade i jako mu se sviđa kako je sve ispalo, zaista su se svi oduševili i svima je jako drago što je Jagodina dobila ovako lijep mural i sjećanje na jednog velikog umjetnika. Ja samo mogu da kažem da mi je čast što sam živio u eri Riblje Čorbe“, rekao talentovani mladi umjetnik u izjavi za agenciju RINA.

