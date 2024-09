Zaključali obezbjeđenje u WC i snimili Amsterdam: Urnebesna priča kako je nastao hit s Edijem Grantom

Miša Aleksić je svojoj biografiji opisao susret sa pjevačem Edijem Grantom, ali i šta je portir Laza rekao nakon što su "na silu" snimili pjesmu.

Legendarni roker Bora Đorđević, napustio nas je početkom mjeseca, nakon višednevnih napora ljekara u Kliničkom centru u Ljubljani. Bora počiva u rodnom Čačku, a mnoge javne ličnosti su, potresene njegovim odlaskom, ostavljale dirljive poruke i prepričavale anegdote sa legendom.

Jedan od njih je i muzičar Edi Grant, koji se oglasio na Instagramu čim je vijest o odlasku Bore Đorđevića stigla do njega:

"Upravo sam obavješten da je preminuo moj prijatelj i kolega umjetnik Bora sa kojim sam snimio pjesmu "Amsterdam" prije četrdesetak godina. Njegovoj porodici, prijateljima i brojnim fanovima izražavam iskreno saučešće. Neka njegova duša nađe vječni mir", napisao je Edi.

Mnogi nisu znali kako je došlo do saradnje Edija Granta i Riblje čorbe, sve dok pokojni basista Miša Aleksić, nije opisao urnebesnu situaciju u svojoj autobiografiji.

"Kad smo prešli u Jugoton 1984. i objavili album Večeras vas zabavljaju muzičari koji piju, doživjeli smo neuspjeh iako je tu bilo odličnih pjesama. Jugoton, jednostavno, nije uradio dobru reklamu i počele su da nam opadaju posjete na koncertima. Ali vratili smo se sa pločom Osmi nervni slom, na kojoj smo imali Edija Granta kao gosta. To je posebna i vrlo zanimljiva priča kako smo došli do njega".

"Mi smo ga pitali poslije njegovog koncerta da li bi htio da otpjeva jednu strofu u našoj pjesmi, a on je krenuo da nas eskivira - te boli me grlo, te nisam raspoložen, te smeta mi dim... A studio već spreman i samo čekamo da on dođe da snimimo "Amsterdam"! E, tu nam je Slađana Milošević dosta pomogla jer mu je rekla: "Ovo je najbolji srpski bend, nećete se pokajati. Dođite samo da čujete pjesmu." Odradila je to na šarm, Edi nije imao više izgovora, ha-ha-ha! I onda je nastala ona čuvena scena kad obezbjeđenje nije htjelo da pusti Granta u studio jer je stranac, a još i crnac! Međutim, Bora uhvati tipa iz obezbjeđenja, zaključa ga u WC, nastane opšta frka! Dođe i policija! Za to vrijeme Edi je s nama bio zaključan u studiju i čuo je pjesmu. I odmah je rekao: "Ajd, namjestite mi mikrofon, hoću da otpjevam!"

Riječ je o izvjesnom Lazi portiru o kome je jednom prilikom progovorio i sam Bora. On je navodno prepriječio put Bori, Grantu i ostalima, vičući kako Grant ne može da uđe jer nije na spisku.

"Tada mi je pukao film", govorio je Bora, pa nastavio:

"Na oči su mi pale roletne. Zar poslije toliko muka i neizvjesnosti da cijelu stvar sj*be Laza portir? Zgrabio sam nesrećnog čovjeka i sa sve pištoljem ga bacio iza pulta. Laza nije mogao da vjeruje šta mu se dešava. Baš nekako u tom trenutku, u studio su ušetali Grant, Slađana Milošević i neko društvo, ne primjećujući sranja u toku. Samo sam rekao pokojnoj Dragani: 'Slušaj, kad ovaj zovne miliciju, zadržavaj ih što duže. Poslije su mi pričali da je Laza, kada je došao sebi, zvao svog šefa i raportirao: “Pjevač Đorđević me je fizički napao u pijanom stanju i uveo neka neovlašćena lica u Studio 5. Kako da postupim?”

Podsjetite se pjesme:

Amsterdam Izvor: Youtube / Riblja Čorba Official channel

