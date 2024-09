"Za titulu, Boru - neka ječi Marakana do Lige šampiona": Crveno-bijeli poziv na utakmicu sa puno emocija

FK Crvena zvezda omogućila je besplatan ulaz na meč protiv Napretka. I Delije pozvale navijače na stadion.

Izvor: MN PRESS

FK Crvena zvezda pozvala je navijače na utakmicu protiv Napretka u subotu od 20 časova. Crveno-bijeli će povodom 61. rođendana stadiona "Rajko Mitić" omogućiti gledaocima besplatan ulaz, sa željom da ih bude kao prošle godine, kada je proslavi rođendana "Marakane" na utakmici protiv Novog Pazara (2:1) prisustvovalo 23.000 gledalaca,

"Sezonu kasnije, navijači će imati priliku da ponovo u velikom broju ispune stadion i obilježe 61. rođendan Marakane. Pored rođendanske žurke, zvezdaši će imati mogućnost da pozdrave učesnike Lige šampiona, kao i nova pojačanja Radonjića, Silasa i Krunića. Zvezdaši, vidimo se na Marakani da proslavimo zajedno 61. rođendan naše kuće", saopštila je Crvena zvezda.

Takođe, na "Marakanu" su pozvale i Delije, koje će se na utakmici protiv Napretka oprostiti od Bore Đorđevića.

"U subotu od 20 časova, na našem stadionu, dočekujemo Napredak iz Kruševca. Posljednja utakmica na Marakani je bila protiva Bodoa, a prije nje, u domaćem takmičenju Marakanu nismo vidjeli mjesec dana! Rođendan Marakane je prebačen za ovu utakmicu jer je prva kod kuće nakon rođendana i to je još jedan motiv više da se dođe na novi spektakl! Borimo se za titulu ali želimo i da dodatno ohrabrimo naše igrače jer samo par dana nakon ove utakmice nas očekuje veliko iskušenje u Ligi šampiona protiv Benfike. Tada će stadion biti sigurno pun i za to ne brinemo ali protiv Napretka moramo da napunimo stadion što više, da igrači osjete da smo tu i da vjerujemo u njih, uprkos tome da nam dolazi tim višestruko skuplji od nas. Neka od subote našim igračima odzvanja pjesma dobro popunjenog stadiona a samo se nastavi dalje na Benfici!"

"Borba za titulu, proslava rođendana Marakane, priprema pred Benfiku... Sve su to ogromni motivi da Sjever bude pun ovu utakmicu a ostale tribine dobro popunjene! Klub je najavio i oproštaj od legendarnog Bore i zamolio da se uđe ranije kako bi to ispoštovali. Mi ćemo takođe dati svoj doprinos i pozivamo Delije da bar 15 minuta ranije budu već na svojim mjestima, da se ovo ne dešava pred praznim stadionom, koji će se popuniti do dvadesetog minuta mnogo više. Dođite prije početka, zauzmite svoje mjesto. Ovo je utakmica sa puno emocija, treba biti tu!"