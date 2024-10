Redaju se komplimenti: Holivudska ljepotica pokazala muža kog je krila

Od trenutka kada je Zoe objavila fotografiju sa suprugom, ljudi su ređali samo komplimente.

Lijepa glumica Zoe Saldana blista u posljednje vrijeme, a njeni obožavaoci su saglasni - nikada nije izgledala ljepše.

Slavna ljepotica vrijedno radi na novim projektima, i iza sebe ima više nego uspješnu godinu, no čini se da je njenom "glow-upu" (iako je oduvijek bila jedna od najljepših žena Holivuda) doprinijela i romansa sa suprugom Markom Peregom.

Čini se da se par voli više i jače nego ikada prije, a u posljednje vrijeme, umjetnik koji se ranije nije previše eksponirao u javnosti, kao da sada nema više taj problem.

Glumica je nedavno objavila i zajedničku fotografiju, a komplimenti su se samo ređali jedan za drugim.

"Volim kako te voli", "Savršen par", "Divni ste", "Ovako svaki muškarac treba da voli svoju ženu"... samo je djelić koji se mogao pročitati.

Inače, ljubavna priča zgodnog Italijana i holivudske glumice jedna je od neobičnijih i nalik filmu.

Upoznala ga slučajno

Zoe Saldana se sa Markom Peregom slučajno upoznala, na aerodromu, a samo par mjeseci kasnije odlučio je da je zaprosi na najneobičniji način.

On je u tajnosti isplanirao put u Dominikansku Republiku, gdje živi dobar dio Saldanine porodice, kako bi posjetio grob njenog oca i zatražio njenu ruku. Međutim, kako nije htio da otkrije glumici gdje je bio, ona je pomislila da ga vara i uslijedila je rasprava u taksiju. Jedva je uspio da je ubijedi i da joj pusti video koji je napravio. Na emotivnom snimku, Perego se može vidjeti dok dolazi do groba Saldaninog oca i govori da ima namjeru da se oženi njom.

U trenutku koji je bio nabijen intezivnim emocijama i iznenađenjem koje je konačno otkrio, Perego je konačno zaprosio Saldanu. Uprkos nekonvencionalnom putovanju koje je dovelo do toga, na njegovo pitanje dobio je snažno "da" od zvijezde "Čuvara galaksije".

Marko uzeo njeno prezime

Vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u Londonu, a onda je uslijedio šok kada je Marko uzeo njeno prezime. Glumica je pokušala da ga odgovori, ali je Perego bio istrajan u svojoj odluci.

"Pokušala sam da ga odgovorim od toga. Rekla sam mu: 'Ako uzmeš moje prezime, bićeš manje muževan u očima umjetnika, latino muškaraca, svijeta', ali Marko me je pogledao i rekao: 'Ah, Zoe, to me stvarno ne dotiče!'", rekla je Zoe 2013. godine.

Zoe i Marko danas žive miran život i rijetko se mogu videti u javnosti. Uglavnom su paparaci ti koji ih uhvate tokom kupovine ili odmora sa djecom, te je jasno zašto je njihovo pojavljivanje na crvenom tepihu Kanskog festivala privuklo toliku pažnju. Ipak, jedno je jasno - vole se kao prvog dana, te je jasno zašto im na ljubavi mnogi zavide.

