Brena odbila "Kukavicu": Ceca otkrila kojim još pjevačicama je nuđena pjesma

Ceca je legendarni hit snimila iste večeri.

"Kukavica" je bez sumnje, jedna od najljepših Cecinih balada. Snimila ju je, sada već davne 1992. godine, a numera je gotovo preko noći postala hit.

Danas gotovo nema veselja ili izlaska da se makar ovaj hit jednom ne čuje, a interesantno je da je pjesma ispva bila nuđena drugim autorima, nakon čega je dugo "stajala u fioci" Marine Tucaković i Fute Radulovića.

Kako je Ceca otkrila, baladu su odbile Lepa Brena, Vesna Zmijanac i Dragana Mirković. Šest godina od nastanka, Marina i Futa su "Kukavicu" ipak pustili Ceci.

- Poslije albuma "Babaroga" napravila sam pauzu od godinu i po dana. Znala sam da želim nešto drugo, zrelije i temeljnije, i odlučila sam da odem do Marine i Fute. Tako je inače i krenula naša saradnja. Kakva slučajnost! Kad sam se pojavila kod njih, rekli su mi ne samo da imaju jednu pjesmu za mene već čitav album! Sve te kompozicije, "Šta je to u tvojim venama", "Ustani, budi se", "Popij me kao lek", "Oprosti mi suze", "Mesec, nebo, zvezdice" i druge, našle su se na toj kaseti - ispričala je Ceca svojevremeno za domaće medije.

- "Kukavica" je šest godina stajala u njihovoj arhivi kao totalno odbačena. Nudili su je Vesni, Dragani, Breni i još mnogim pjevačicama. Marina mi je tada rekla da ima pjesmu koja se njima nije svidjela, ali mene nije zanimalo što je moje koleginice nisu htjele. Futa je insistirao da čujem "Kukavicu", a ona mu je odgovorila da ne dolazi u obzir i da zaboravi na tu pjesmu. Pošto me je zaintrigirao naziv, tražila sam da čujem. Kada su počeli prvi taktovi i kad sam čula riječi: "Zagrli me", imala sam fenomenalan osjećaj! Rekla sam im: "Ovo ću snimiti još večeras." Futa je iste noći napravio aranžman, ja sam sutradan ušla u studio, otpjevala je iz prve i sada je evergrin.

