Najbolja hrana za oštar vid: Bez jednog vitamina oči propadaju

Uključivanjem više voća, povrća, ribe i mahunarki u svoju ishranu, možete sačuvati vid i smanjiti rizik od očnih oboljenja.

Izvor: Shutterstock

Ako želite da sačuvate zdrav vid, najvažnije je znati da ishrana koja koristi srcu i cijelom organizmu takođe pomaže i očima.

Pravilna ishrana može da smanji rizik od očnih bolesti i poboljšati funkciju vida, a pritom ćete uživati u ukusnim obrocima.

Baš kao što zdrave arterije održavaju srce u dobrom stanju, one su ključne i za zdravlje očiju. Sitni krvni sudovi u očima snabdijevaju mrežnjaču kiseonikom i hranljivim materijama, a uravnotežena ishrana bogata vitaminima i antioksidansima pomaže u očuvanju njihove funkcije. Pojedine hranljive materije dokazano smanjuju rizik od očnih bolesti, uključujući kataraktu i makularnu degeneraciju povezanu sa starenjem.

Izvor: Shutterstock

Jedna od najpoznatijih hranljivih materija za zdravlje očiju je vitamin A. Mrežnjači je potreban vitamin A da bi mogla da pretvara svjetlosne zrake u slike koje vidimo. Nedostatak ovog vitamina može dovesti do suvih očiju i problema sa noćnim vidom. Dobri izvori vitamina A su šargarepa, batat, dinja i kajsije. Batat je posebno bogat ovim vitaminom – jedno parče srednje veličine sadrži više od 200% preporučene dnevne doze.

Vitamin C je još jedan važan nutrijent za zdravlje očiju. Kao snažan antioksidans, on pomaže u zaštiti ćelija od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima, koji nastaju usljed nezdravih navika i izloženosti suncu. Ovaj vitamin takođe igra ulogu u usporavanju procesa starenja očiju i može smanjiti rizik od razvoja katarakte. Bogati izvori vitamina C su citrusno voće poput narandži, mandarina, grejpfruta i limuna, ali i druge namirnice kao što su breskve, crvene paprike, paradajz i jagode.

Izvor: Shutterstock

Pored vitamina C, vitamin E je takođe ključan za zdravlje očiju. Ovaj vitamin pomaže u očuvanju ćelijskih membrana i spriječava degenerativne promjene. Možete ga pronaći u avokadu, bademima i suncokretovim semenkama.

Lutein i zeaksantin su antioksidansi koji su posebno značajni za zdravlje makule – dijela mrežnjače koji omogućava najoštriji centralni vid. Ove hranljive materije nalaze se u pigmentima zelenog lisnatog povrća. Kelj i spanać su među najboljim izvorima luteina i zeaksantina, ali ih možete pronaći i u romanu salati, blitvi, brokoliju i grašku. Zanimljivo je da ih ima i u jajima, koja su odličan dodatak ishrani za zdrav vid.

Izvor: Shutterstock

Cink je mineral koji pomaže u očuvanju zdravlja mrežnjače i može pružiti zaštitu od oštećenja izazvanih svjetlom. Međutim, previše cinka može smanjiti nivo bakra u organizmu, koji je potreban za proizvodnju crvenih krvnih zrnaca. Na sreću, postoji način da unesete oba minerala – pasulj i druge mahunarke, poput boranije i sočiva, sadrže cink, ali i bakar. Ostali dobri izvori cinka su nemasno crveno meso, živinsko meso i obogaćene žitarice.

Najbolji način da dobijete hranljive materije za zdrav vid jeste da ih unosite kroz hranu. U većini slučajeva, pravilna ishrana obezbjeđuje dovoljne količine vitamina i minerala bez potrebe za suplementima. Ipak, postoje izuzeci. Osobe sa makularnom degeneracijom mogu imati koristi od dodataka ishrani, pa ako imate ovu bolest ili u vašoj porodici postoji istorija makularne degeneracije, konsultujte se sa oftalmologom o dodacima ishrani.

BINUS VIDEO:

(MONDO/Lepaisrecna)