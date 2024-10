Tijana Ajfon na Sajmu knjiga priznala da nije pročitala nijednu lektiru

Starleta Tijana Ajfon na Sajmu knjiga pričala o školskim danima.

Izvor: Instagram/ticamaksimoviccocoti

Starleta Tijana Ajfon prisustvala je ovogodišnjem Sajmu knjiga u Beogradu. Ona je ovom prilikom otkrila da iako nema puno vremena za knjige, voli da pročita neko lagano štivo.

"Čitam knjige, ali isključivo ispovijesti, ne volim drame i teške knjige, volim laganije, tipa ispovijesti, to je nešto što sam posljednje pročitala. Nemam vremena za filmove, a kamoli za knjige, sramota je reći, ali rijetko kada se to desi",rekla je Tijana i otkrila i koju knjigu je posljednju pročitala:

"Mislim da sam pročitala 'Ispovijesti iz harema'. To je jako poučna knjiga, preporučile su mi starije žene da pročitam, ali su mi rekle: 'Nisi ti glupa kao ova djevojka što je to uradila'".

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Tijana je priznala i da nije pročitala nijednu lektiru dok je išla u školu.

"Nijednu lektiru nisam pročitala, nijednu! Sramota je reći, ali majka mi je čitala "Bijelu grivu" da bi mi prepričala i baš me je zbog toga kritikovala, ali je vidjela da ne zna šta će sa mnom, pa bolje da mi prepriča. To je posljednje što sam se sjećam iz škole, te neke 'Bijele grive', ne znam ni o čemu se radi ako hoćeš iskreno".

Tijana se osvrnula i na svoje školovanje, rekavši da su je profesori i nastavnici uvijek voljeli, jer je uvijek bila "blesava". Iako je bila draga svojim profesorima, kaže da ih danas rijetko sreće i da se na slučajne susrete uvek oduševe kad je vide.

Izvor: Instagram/ticamaksimoviccocoti

"Sjećam se učiteljice, bila je ista i meni i mom rođenom bratu. I u srednjoj školi i u osnovnoj su me profesori i nastavnici voljeli, zato što sam uvek bila 'blesava'. Sjećam se u srednjoj školi, razredni starješina mi je rekao: "Ne brini ništa, ti ćeš se snaći u životu". Nažalost, većina njih nije živa, jer ja kad sam išla u školu, oni su bili stara garda, nije bilo mlađih, a to je bilo prije 20 godina. Srela sam učiteljicu pre 7, 8 godina, oduševila se kad me je vidjela, i razrednog kad čujem ili sretnem, svaki put mi kaže: 'Rekao sam ti da ćeš da uspiješ'. Škola nije najbitnija, bitnija je ona životna i da se snađeš u životu, a ja sam smatram da sam se snašla".

Iako priznaje da nije pročitala mnogo knjiga, Tijana je ponosna na svoj pravopis.

"Moj pravopis je bolji nego kod nekog ko je završio škole i fakultete. Mojoj majci nije bilo najvažnije da imam dobre ocjene, ali mi je rekla: "Nemoj da budeš glupa i nepismena. Ne možeš 'Ne znam' da napišeš zajedno, lupiću ti šamar svaki put kada to vidim". Zahvalna sam joj na tome, jer u mojim porukama ne može da nađeš pravopisnu grešku, što je najbitnije, ostalo se može naučiti. Završila sam gimnaziju, jednu od težih gimnazija u Srbiji, u Staroj Pazovi, opšti smjer, završila je sam na jedvite jade, ali je bitno da sam uspjela i to u roku".

(Telegraf, MONDO)