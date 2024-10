Teške muke slavne glumice: "Osjećam pritisak da moram da zarađujem, iako mi je muž milijarder"

Salma Hajek u nedavnom je intervjuu za The Wall Street Journal progovorila je o braku s francuskim milijarderom Fransoom Henrijem Pinoom.

Uprkos njenoj impresivnoj karijeri, koja joj je donela bogatstvo od procijenjenih 200 miliona dolara, 58-godišnja Salma Hajek otkrila je da osjeća određeni "pritisak" da zaradi novac, iako je u braku s milijarderom, i jednim od najuticajnijih ljudi u svijetu mode i luksuza. Naime, Pino je izvršni direktor kompanije Kering, koja upravlja luksuznim brendovima poput Gučija, Sen Lorana i Balensijage.

"U velikoj mjeri sam finansijski nezavisna"

Hejek je objasnila, kako svoje finansije drži odvojeno od supruga, te dodala da je u velikoj mjeri finansijski nezavisna, ali i da želi da poveća svoju neto vrijednost.

"Podržavam mnoge aspekte svog života i samu sebe. Osjećam pritisak da zaradim određenu količinu novca, i to mi se sviđa. A sada sam odlučila da želim da zaradim više", rekla je i ispričala kako je to biti u braku s milijarderom. "Bilo je uzbudljivo to što nisam morala da razmišljam o novcu, a pokazalo se da su svi ljudi željeli da razgovaraju sa mnom o novcu. Dolaze mi stranci koji nisu ni prijatelji, ali misle da bismo trebali biti prijatelji jer su i oni bogati", objasnila je.

Kako bi povećala svoju neto vrijednost, ispričala je kako se bavi poslovnim idejama, ali nije htjela da otkrije detalje svojih planova. Podsjetimo, par je u braku od 2009. godine i imaju ćerku Valentinu Palomu, rođenu 2007. godine. Glumica često ističe kako joj je Pinoova podrška bila ključna za njenu karijeru.

Bogata karijera

U svojoj bogatoj karijeri, ostvarila nezaboravne uloge u brojnim filmovima koji su joj doneli međunarodnu slavu. Karijeru je započela u Meksiku, gde se proslavila ulogom u telenoveli "Teresa" (1989). Međutim, pravi proboj u Holivudu ostvarila je filmom "Desperado" (1995), gdje je glumila uz Antonia Banderasa.

Hejlek je 2002. ostvarila ulogu Fride Kahlo u biografskom filmu "Frida", što joj je donelo nominaciju za Oskara za najbolju glumicu, a pamtimo je i po nezaboravnim scenama iz filma "Od sumraka do svitanja".

