"Na suđenju se nije pokajao": Muškarac koji je izazvao saobraćajku u kojoj je poginuo Šaban Šaulić izlazi na slobodu

Za nekoliko mjeseci iz zatvora izlazi Alsin Levent, koji će u januaru odslužiti tri godine kazne zbog izazivanja saobraćajne nesreće u Njemačkoj u kojoj su život izgubili Šaban Šaulić i njegov muzičar Mirsad Kerić. Šabanova kćerka Ilda Šaulić se oglasila ovim povodom i istakla da nije zadovoljna presudom.

"Takve stvari strašne koje se dese u životima jedne porodice, ne samo naše već i porodice muzičara koji je stradao sa mojim ocem, više ništa ne može da nadomesti. I svaka kazna bi bila mala, kakvu god da su dali. Njemački zakon je takav, da ja mislim da strada pas u Francuskoj dobili bi veću kaznu nego ovo kad usmrtiš dva čovjeka".

Zbog izlaska na slobodu ubice njenog oca, Ildi su pomiješana osjećanja.

"To jeste malo onako... Gorčina u odnosu na sve to, ali sada šta god da se desi njega više ništa ne može da vrati. Šta će biti sa tim čovjekom meni to zaista nije važno. Ono što je nama bitno mi to više nemamo. Sve ostalo je samo loš osjećaj kada shvatiš da je zakon takav".

Levent je pod dejstvom alkohola i bez vozačke dozvole izazvao saobraćaju nesreću. Sa porodicama Šaulić i Kerić sreo se na suđenju, međutim, izjava saučešća, saosjećanja i pokajanja je izostala.

"Zaista je nije bilo. Čak ni on koji je na tom suđenju bio vrlo neprijatan i nedolično se ponašao ako mogu tako da kažem. Prosto nemam ni adekvatne riječi za tako nešto".

"Nedostaje mi mnogo često. U svakodnevnom životu, u odrastanju moje kćerke. Volelja bih da je tu i prisutan i da može da isprati neka dešavanja uopšte u porodici. Mnogo toga se desilo, Mihailo se oženio i dobio dijete, čeka drugo. Luka je postao tata i on ima djevojčicu i čeka još jednu prinovi. Mnogo toga se dešava, i koncerti i neke lijepe stvari i ja sam zaista željela da on bude prisutan... Vjerujem u neke stvari i da je njegova energija i snaga i dalje u meni", rekla je Ilda za Blic.

