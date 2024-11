Bregović ne da vilu u Crnoj Gori ni za 3,5 miliona evra: Odbio ruskog tajkuna samo iz jednog razloga

Jednom prilikom je izjavio da je silne nekretnine pokupovao iz straha od siromaštva.

Posljednjih nedjelja, pisalo se da izvjesni ruski tajkun i prijatelj jednog od najbogatijih parova svijeta Sandre i Andreja Meljničenka, po svaku cijenu želio da kupi prelijepu vilu Gorana Bregovića. Biznismen je za lukusznu nekretninu nudio ogromnu cifru, tačnije 3,5 miliona evra, međutim, Bregović je odbio.

Bregina bliska prijateljica ispričala je detalje.

"Goran je veoma vezan za materijalne stvari koje je stekao tokom života. Posebno za kuće, vile, stanove, zemljišta, dakle sve ono što zaista vrijedi. Imao je mnogo ponuda za vilu u Crnoj Gori, ali ova posljednja bila je i najpovoljnija i najisplativija. Razmišljao je, dvoumio se, ali je na kraju odustao. Iako su u pitanju ugledni ljudi s kojima ne bi imao nikakvih problema prilikom isplate, odbio je ozbiljnu sumu. Ti ljudi su ljetos bili gosti u njegovoj kući na moru koju je odlučio da iznajmljuje, ali kada je došlo do priče o prodaji, ponuda mu se u prvi mah svidjela, ali je poslije nekoliko dana odustao. Vagao je on, nije da nije, ali je prevagnulo to što obožava taj prostor," ispričao je izvor.

Inače, muzičar je prije više od deset godina kupio ovu nekretninu kako bi supruzi i kćerkama obezbijedio idealno mjesto za ljetovanje. Vila se uklapa u arhitekturu prelijepog crnogorskog gradića, izgrađena je u bijelom kamenu, okružena dvorištem i ograđena zidinama, kao i mediteranskom vegetacijom, kako bi porodica imala privatnost prilikom boravka. Vila je 2015. godine renovirana, a Brega je prije nekoliko godina u obnovu kuće na Jadranu uložio 20.000 evra i posljednjih godinu dana je iznajmljuje za 1.400 evra dnevno.

Pogledajte kako izgleda lux zdanje:

Podsjetimo, jednom je izjavio da je kupovao mnogo nekretnina iz straha od siromaštva.

"Cijelog života imam strah od siromaštva. U inostranstvu nije kao kod nas, kad si na ulici, nemaš tetku da odeš na ručak, nemaš ujaka da pozajmiš novac. U ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Zbog tog straha kupovao sam previše stvari. Prije rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile... Sada više ne brinem o sebi, imam djecu, pa isti taj strah imam i za njih," ispričao je jednom Bregović.

