"Ako rodiš to dijete, ubiću i njega, i tebe": Isplivali šok detalji razgovora ljubavnice i žene Miroslava Ilića

Detalje navodnog razgovora Mirjana Antonović objavila je u knjizi.

Mirjana Antonović je prije više decenija bila u vanbračnoj vezi sa srpskim pjevačem Miroslavom Ilićem. Ilić je u to vrijeme bio oženjen, a Mirjana, koja se godinama sudila sa pjevačem oko dokazivanja očinstva nad sinom Devinom, otkrila je u svojoj knjizi "Ovo malo istine", da ju je jednom prilikom zvala Gordana Ilić, pjevačeva supruga.

"U osmom mjesecu trudnoće našla sam se u Beogradu, u stanu moje sestre Jelice. Provele smo uobičajeno prepodne uz čaj, slatke medenjake i još slađe razgovore. Pričale smo o imenu Kristijan, koje je inače Miroslav odabrao, i o planovima za našeg sina kojeg smo s nestrpljenjem čekali. Jelica je otišla do prodavnice kada je zazvonio telefon u hodniku. ‘Mirjam Antonović ovdje, izvolite,’ rekla sam.

"'A ti si ta Amerikanka? Otimačica muževa? Nije ti dosta što si ga zavela, nego ćeš mu još i dete roditi? Slušaj ti, bjelosvetska k***o, neće to moći tako kako ste vi zamislili! Ako rodiš to dete, ubiću i njega, i tebe, i Miroslava, i našu djecu, i sebe na kraju!' siktala je u slušalicu", napisala je Mirjana.

"'Gospođo Gordana, smirite ton, molim vas. Za sve što vas zanima u vezi s masovnom egzekucijom, konsultujte se sa svojim suprugom, a mojim vjerenikom Miroslavom', rekla sam mirnim i pribranim tonom. 'Vjerenikom? Slušaj ti, drska i bezobrazna ženo, ja sam mu zakonita žena i ja odlučujem o svemu, a ne ti! Ti si jeftina zabava, koju ću ja eliminisati, jer mu nisi ni prva, ni posljednja!'"

"'Gospođo Ilić, ja zaista ne mogu niti želim da razgovaram s vama na ovaj način jer ne razumijem takav način komunikacije. Drago mi je da smo se upoznale i molim vas da me više nikada ne uznemiravate. Imajte obzira, trudna sam, i vi ste to bili dva puta, pa znam da ćete me razumjeti. Doviđenja zauvijek!'", napisala je Mirjana.

"Pozlilo mi je od tog poziva. U glavi mi je odjekivala prijetnja za ubistvo mog nerođenog djeteta. Bilo mi je žao Miroslava", dodala je Mirjana, prenosi "Hello".

Dokazano da je Miroslav otac djeteta

Podsjetimo, Mirjana Antonović se prije nekoliko mjeseci oglasila na Fejsbuku i navela da Viši sud, po drugi put, zaključio da su Devin i Miroslav otac i sin.

"Dobro jutro dragi prijatelji! Da vas na brzinu obavijestim da je Viši sud u Beogradu, po drugi put, odlučio u NAŠU korist. Miroslav je u medijama izjavio da ne razumije kako sud može da dođe do odluke da je on Devinov otac bez njegove saglasnosti da priloži DNK. Kad čovjek koristi i krije se iza zastarjelog zakona i odbija da prinese svoj DNK, sud mora da odluči na bazi svjedoka, slika, i mnogobrojnih drugih dokaza. Poslije svega je ipak Viši sud, po drugi put, zaključio da su Devin i Miroslav otac i sin. Nećete vjerovati!!! Miroslav je ponovo predao žalbu na Apelacioni sud. Nadamo se da će njegovi na Apelacionom sudu ipak biti pravedni i konačno staviti pečat na Miroslavljeve prazne manipulacije", napisala je ona u objavi na Fejsbuku.

