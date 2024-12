Preminula Eminemova majka: Pomirili se nakon optuživanja, tužbi i javnih prozivki

Reperova majka Debi je preminula nakon duge bolesti

Izvor: printscreen/youtube/EminemMusic

Eminemova majka Debi Nelson umrla je u 69. godini, prenose strani mediji. Debi je preminula nakon borbe sa uznapredovalim rakompluća u ponedjeljak uveče u Sent Džozefu u Misuriju, saznaje TMZ, pozivajući se na izvore.

Reper (52) i njegova majka su imali zategnutu vezu otkako je reper postao slavan prije više od 25 godina, ali su oboje uložili napor da poprave odnos.

U svojoj ranoj karijeri, javno ju je optuživao za zanemarivanje i zlostavljanje, često iznoseći njihove porodične probleme u oštrim pjesmama poput "Cleanin' Out My Closet." Debi ga je tužila za klevetu 1999. godine, dodatno narušavajući njihov odnos, a takođe je 2007. napisala memoare pod nazivom "My Son Marshall, My Son Eminem."

Vremenom su, međutim, oboje pokušali da poprave svoj odnos. Eminemova pjesma iz 2013. godine, "Headlights" predstavljala je prekretnicu — u njoj je izrazio žaljenje zbog svojih oštrih riječi i izvinio se zbog njihovog napetog odnosa.

Njihov povremeni odnos se popravio posljednjih godina, a Debi je čestitala Eminemu na ulasku u Rock & Roll Kuću slavnih 2022. godine.

