Žene lude za njim, a šuška se da je gej: Sad ga povezuju sa Megan Foks

Žene širom svijeta ovim riječima komentarišu zgodnog Italijana - "Zgodniji čovjek nije hodao zemljom".

Izvor: Independent Photo Agency Srl / Alamy / Alamy / Profimedia

Zgodni Italijan pojavio se sinoć u Rimu na dodjeli Discobolo nagrada, koje se dodjeljuju za izuzetan rad u italijanskom filmu. Bio je u društvu čuvene koleginice Džesike Albe, a spajaju ga ovih dana sa glumicom koja je nedavno otkrila da je u drugom stanju.

Mikele Morone (34) i Alba bili su na gala ceremoniji, gdje se pojavio i slavni Endi Garsija. Harizmatični Italijan i njegova koleginica iz Amerike višeni su ovih dana na snimanju filma Maserati: the Brothers u Rimu. Tumače glavne uloge u ovom ostvarenju, a na dodjeli su bili na visini modnog zadatka.

Mikele u vezi sa Megan Foks?

Gluma ga je povezala sa još jednom američkom glumicom, Megan Foks, sa kojom igra u "Subservience". Nakon vijesti da je ona raskinula vezu sa muzičarem Mašinom Gan Kelijem sa kojim čeka dijete, buknula je glasina da je Mikele novi muškaarc u njenom životu.

"Ako je raskinula zbog njega, ne krivim je", poručuju žene.

Izvor: Maurizio D'Avanzo/IPA / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Svake pretpostavke izvan toga da su njih dvoje prijatelji i saradnici, jednostavno su neistinite. Prije godinu dana zajedno su snimili film. Mikele je trenutno u Italiji gdje snima još jedan projekt", rekao je njegov PR tim za TMZ.

Megan Foks i Keli, koji su stalno raskidali pa obnavljali vezu, prekinuli su nekoliko nedjelja nakon vijesti o njenoj trudnoći. Glumica je navodno pronašla sumnjiv sadržaj u njegovom telefonu, pa ga je zamolila da napusti Kolorado gdje su zajedno boravili tokom Dana zahvalnosti. On je to i učinio, i od tada nisu zajedno. Raskid se desio krajem novembra, piše Us Weekly. Pokušali su da riješe probleme zbog bebe, ali nisu uspjeli, a tome su doprinijeli i njhovi temperamenti. Za sada je kraj njihovoj vezi, ali opcija pomirenja je i dalje na stolu.

Zgodni Mikele odavno intrigira svojom se*sualnošću

Italijanski glumac rođen je u Melenjanu u Italiji, studirao je glumu, bio je u braku sa libanskom modnom kreatorkom Rubom Sadeh, sa kojom ima dva sina Markusa i Branda. Razveli su se 2018. nakon četiri godine zajedničkog života.

Zbog razvoda je upao u depresiju, pa se uputio u udaljeno italijansko selo gdje je radio kao baštovan. Uloga u filmu "365 dana" vratila ga je na scenu. Mikele u tom filmskom naslovu igra uz Simone Suzinu i Anu Mariju Sjeklucki, sa kojima je odigrao scenu se*sa tokom koje se poljubio sa kolegom.

Dugo se spekuliše da je Mikele gej, a ta uloga je samo doprinijela nagađanjima. On je u jeku takvih natpisa objavio prisnu sliku sa muškarcem na Instagramu i napisao: "Lažov sam". I dok su jedni ovo tumačili kao saopštenje o njegovoj se*sualnosti, drugi smatraju da je ironično reagovao na pitanja o intimi.

Mikele Morone

Izvor: Instagram/iammichelemorroneofficial

Mikele se uspješno bavi i muzikom, a njegov album "Dark Room" ima veliki broj obožavateljki među Srpkinjama, mada njegova publika ne poznaje pol...

Pogledajte još njegovih slika:

Vidi opis Žene lude za njim, a šuška se da je gej: Sad ga povezuju sa Megan Foks Michele Morrone Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Maurizio D'Avanzo/IPA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Monkey D. Nacer / SplashNews.com / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Independent Photo Agency Srl / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/iammichelemorroneofficial/printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Cinzia Camela / ipa-agency.net / IPA / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Rom@/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/iammichelemorroneofficial Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/iammichelemorroneofficial Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTibe/ Mik Morrone Fans/printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: pritnscreen/youtube/desire Br. slika: 11 11 / 11

(Žena blic/ Mondo)